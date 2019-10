El presidente del Banco Central dará a conocer mañana el Informe sobre Política Monetaria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, dará a conocer mañana el Informe sobre Política Monetaria de la entidad, en una conferencia de prensa a las 16, anunció en un comunicado. Esta será la primera conferencia de prensa que brinda el funcionario luego de la que realizó a comienzos de septiembre, cuando el Gobierno dispuso una serie de controles de cambio. Sin embargo, a finales de septiembre, Sandleris habló en un seminario de Finanzas, oportunidad en la que afirmó que el sistema financiero está "sólido" y debiera sobrellevar el recambio de mandato presidencial sin mayores alteraciones. El Banco Central debe "mantener una política monetaria consistente, con tasa de interés real positiva", dijo el funcionario en un encuentro organizado por el Grupo Clarín. En esa oportunidad, aseguró que “hay dólares para llegar al 10 de diciembre, sí. Y más allá también. Pero ese horizonte es parte del problema. El Banco Central tiene un compromiso, no importa quien gobierne. En la mayoría de los países del mundo, la política monetaria tiende a ser independiente", evaluó el funcionario, y recordó que "hay US$ 49.000 millones” de reservas brutas. Sin embargo, “he notado en esta campaña cierta convergencia de opiniones acerca del equilibrio fiscal. Es valioso. Lo que no se debe hacer es usar al Banco Central para financiar el déficit, como ha ocurrido en el pasado", expresó Sandleris.