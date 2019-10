El presidente del MID afirmó que "el escenario para el próximo gobierno será complejísimo"

El presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Juan Pablo Carrique, opinó hoy que "el escenario para el próximo gobierno será complejísimo y con varias similitudes al que encontró Arturo Frondizi al asumir (en 1958): tenemos que aprender de esa experiencia", consideró, y sostuvo que el nuevo presidente se encontrará en diciembre con una "inflación creciente, un endeudamiento alto con el crédito internacional suspendido y un deterioro del poder adquisitivo del salario que ya lleva más de un año". En declaraciones a Télam, Carrique opinó que el próximo presidente gobernará en condiciones similares al inicio del mandato de Frondizi, quien gobernó entre el mayo de 1958 y marzo de 1962, cuando fue derrocado por un golpe de Estado militar. El dirigente desarrollista sostuvo que en diciembre el nuevo presidente se encontrará con una "inflación creciente, un endeudamiento alto con el crédito internacional suspendido y un deterioro del poder adquisitivo del salario que ya lleva más de un año". "Tenemos que aprender de esa experiencia. Se puede, sÍ se puede, claro que podemos salir de las crisis recurrentes. Es necesario trasmitirle a la ciudadanía cómo", explicó. "Tenemos una oportunidad histórica de revertir la tendencia que marco esa costosa encuesta que fueron las PASO. El problema es para qué queremos hacerlo. Es necesario contarle a la sociedad con un programa concreto para que queremos seguir gobernando el país, y los debates presidenciales serán una buena oportunidad para ello", agregó el titular del Comité Nacional del MID. "La inflación y el déficit van de la mano, y los esfuerzos que le pedimos a la población estos años al sincerar las variables de la economía van a ser en vano si no proponemos un programa de estabilización y desarrollo que tenga como principales objetivos sanear la macro, pero con un claro norte puesto en la recomposición de la inversión", dijo Carrique. Y finalizó: "No hay posibilidades de revertir la crisis y encaminar al país a la expansión económica si no recreamos condiciones genuinas para la inversión que nos permitan cambiar la estructura productiva del país".