El presidente dijo que "la primera deuda que tenemos los argentinos es con el pueblo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández afirmó esta tarde que "la primer deuda que tenemos los argentinos es con el pueblo" y advirtió que esa deuda "no se arregla quitándole derechos, sino dando más derechos" a la ciudadanía.



"Lo que nos hizo distintos, grandes, mirados por el mundo, fueron los derechos que establecimos", expresó el jefe de Estado, al inaugurar un nuevo edificio de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNaHur), en la provincia de Buenos Aires, e instó a que "tengamos cada vez más" derechos.



Asimismo, expresó que "hay que entender que el gran desafío de este tiempo es educar, educar y educar, sacar a nuestros chicos de la distracción y del olvido y ponerlos en las escuelas" para que "aprendan y se eduquen en un mundo que cada día les exige más conocimiento".



En otra parte de su discurso, recordó al ex presidente Néstor Kirchner: "pensamos con él que si los chicos no llegaban a las universidades, había que hacer que las universidades llegaran a los chicos".



"Cuando veo que la educación pública se expande, digo que la Argentina está siendo un poquito mejor", afirmó el presidente y destacó que "hoy estamos siendo mejores, poniendo más educación pública".



En ese sentido, sostuvo que "lo peor que puede pasar es dudar de la educación pública" y manifestó que "cuando le damos a nuestra gente la oportunidad de estudiar, nuestra gente estudia y se mejora".



"Es un día de alegría, porque empecé a la mañana desayunando con Cristina (Fernández de Kirchner), repasando todo, seguí almorzando con colaboradores para ver como encarar los días que vienen", contó el presidente.



Y anunció que esta misma tarde, en Casa de Gobierno, haría más anuncios: "Vamos a Casa de Gobierno para contarles los jubilados que van a tener su aumento y los medicamentos gratis que les prometí".