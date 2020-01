El presidente Fernández deseó feliz año "para todos y todas" y llamó a construir el país que soñamos

POR AGENCIA TÉLAM

El presidente Alberto Fernández envió un mensaje a través de las redes sociales para desear feliz año "para todos y todas" y llamó a construir “el país que todos soñamos. Una Argentina unida y solidaria. Una Argentina de pie”.



En un video en el que se escucha la voz en off del Presidente y con imágenes de distintas personas y banderas argentinas, Alberto Fernández repasó algunas de las primeras medidas adoptadas por su gestión a partir del 10 de diciembre.



"Despedimos el 2019 en una Argentina que cambió el rumbo, ya empezamos a preocuparnos de la alimentación de los que padecen hambre”, señaló el jefe del Estado.



Añadió en ese sentido que “los argentinos podemos vivir sin sobresaltos por las tarifas y las naftas. Los jubilados llegan a fin de año más tranquilos gracias al bono, quienes tomaron créditos con Anses, durante los próximos tres meses no pagarán nada y después pagarán tasas más bajas".



"Los pequeños y medianos empresarios que tenían deudas con el Estado ahora tienen la posibilidad de pagarlas con las nuevas moratorias”, puso de relieve el Presidente.



Precisó además que “las tasas del Banco Central bajaron sustancialmente y empieza a desaparecer el negocio de la especulación financiera. Este es el cambio de prioridades que planteamos el 10 de diciembre: atender primero a los que más necesiten de nuestra ayuda”.



“Y esa es la Argentina que vamos a seguir construyendo. No lo estoy haciendo yo solo, todos me están ayudando a volver a levantarnos como lo hicimos alguna vez y construir la Argentina que soñamos y nos merecemos", aseveró.



Y concluyó: "Una Argentina unida y solidaria. Una Argentina unida. Una Argentina de pie. Feliz año nuevo para todos y todas”.