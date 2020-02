El presidente iraquí designa al nuevo primer ministro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Irak, Barham Salih, encargó hoy formar un nuevo gobierno a Mohamed Taufiq Alaui, dos meses después de que el anterior renunciara en medio de protestas antugubernamentales.



Alaui, ex ministro de Comunicación, ya sonaba como el favorito entre las distintas fuerzas del parlamento, que habían sido aplazadas por el presidente a consensuar el nombre de un candidato a más tardar hoy.



Salih lanzó un ultimátum esta semana y aseguró que si los partidos no llegaban a un acuerdo sobre el nombramiento antes del 1° de febrero se vería obligado a utilizar sus prerrogativas constitucionales para nombrar al candidato "más aceptado por los parlamentarios y el pueblo".



También la máxima autoridad religiosa chiita del país, el ayatollah Ali al Sistani, pidió ayer acelerar la formación del nuevo Gobierno para salir de la actual crisis, recordó la agencia de noticias EFE.



Las fuerzas y coaliciones parlamentarias no habían conseguido ponerse de acuerdo y el equilibrio de poderes y alianzas entre ellas se vio afectado por el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimaní por Estados Unidos en Bagdad el pasado 3 de enero.



El nuevo jefe del Ejecutivo necesitará el respaldo del movimiento popular que estalló el 1° de octubre para exigir reformas políticas y económicas, y organizar un Gobierno no corrupto y eficiente que ofrezca servicios básicos a los ciudadanos.