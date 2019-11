El Presupuesto 2020 porteño supera los $480.000 millones y viene con cambios en el ABL

El Presupuesto 2020 de la Ciudad de Buenos Aires ingresó hoy a la Legislatura porteña con un gasto total estimado en $480.833 millones, según el proyecto con "déficit cero" presentado por el Ejecutivo, que prevé un tipo de cambio promedio de $67,1 y una inflación de 34%; y cambia la metodología para calcular el cobro del ABL.



El proyecto fue elevado ante la Legislatura con casi dos meses de retraso debido a la dificultad que enfrentó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para "mensurar las variables macroeconómicas" que forman parte en la elaboración del cálculo de gastos e inversión local a raíz del cambio de mando en el gobierno nacional.



En rigor, el paquete de leyes económicas -que abarca el Presupuesto, Tarifaria y Fiscal- debe ser remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas porteño al Parlamento con fecha tope el 30 de septiembre de cada año.



La demora del envío -cuestionada desde la oposición porteña- afectará a su vez la realización de la ronda de visitas de funcionarios a la Legislatura que habitualmente se efectúa a fin de brindar detalles de lo gastado durante 2019 y el plan para el año próximo.



Según fuentes parlamentarias, el gobierno porteño ofrecerá sólo un informe, a cargo del ministro de Economía, Martín Mura, el miércoles 27; y dos días después se reunirá la Comisión de Presupuesto para discutirlo y, probablemente con la firma del oficialismo, girarlo al recinto para la sesión del 5 de diciembre.



En 2019, el presupuesto fue estipulado en $321.457 millones; no obstante la Legislatura aprobó, en julio y noviembre, dos ampliaciones de $37.000 millones y $18.000 respectivamente.



En su presentación para 2020, el Gobierno local sostiene que "es un presupuesto financieramente equilibrado, con superávit económico y primario, formulado con las mismas variables macroeconómicas proyectadas por el gobierno nacional: una variación de la actividad económica de 1%, un tipo de cambio promedio de $67,1 y un nivel de inflación de 34%".



"Considerando este escenario, se elaboró por tercer año consecutivo un presupuesto con Déficit Cero, con un cálculo de gastos y recursos por $480.833 millones", agrega y señala que, "tal como sucede desde hace 12 años, se continuará priorizando la inversión en las áreas sociales: Educación, Salud, Desarrollo Social, Vivienda y Cultura representan 50,4% del presupuesto total".



Por otra parte, se anunció la modificación de la metodología para medir la tasa del "Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL)- Impuesto Inmobiliario" que se cobra por los inmuebles, cuyo pago se divide en 12 cuotas mensuales y se compone por una tasa retributiva de igual monto para todos los contribuyentes y otra progresiva y con alícuotas fijadas en función del valor fiscal de la propiedad.



En 2020, en lugar de calcular con la inflación pasada -52% interanual-, la actualización de este impuesto estará en línea con la inflación del año próximo y la cuenta se realizará mensualmente y de manera progresiva, por lo cual no se puede estimar cuál será, con anticipación, la suba que percibirá cada vecino.



En el proyecto el Ejecutivo señaló que "la Ciudad renovará los vencimientos de deuda que vencen el año próximo y que alcanzan los $29.980,3 millones" y prevé "continuar con los desembolsos de los financiamientos para obras de infraestructura provenientes de los organismos multilaterales de crédito, que alcanzarán los US$ 350,8 millones".



Por último, detalla las inversiones que hará, por ejemplo, en materia de Seguridad, área a la cual destinará $75.820 millones "para seguir dotando a las fuerzas de seguridad del equipamiento, la indumentaria y la tecnología necesaria".



La inversión en infraestructura en la Ciudad para 2020 asciende a $81.167 millones, que serán dirigidos a obras en la red de subterráneos, intervenciones en las villas 20-Papa Francisco y Rodrigo Bueno y la finalización del segundo emisario del Arroyo Vega.