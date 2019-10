El prior del Valle de los Caídos se resiste a la exhumación de los restos de Franco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, anunció hoy que no acatará la orden del Tribunal Supremo que autoriza la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco Cantero hizo el anuncio a pesar de que el alto tribunal aclaró que no necesita la autorización de la Iglesia para exhumar los restos de Franco y a que el Vaticano se comprometió a no obstruir el proceso. En una carta a la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, Cantera afirma que la "Abadía no autoriza el acceso a la Basílica (lugar de culto) con la finalidad de acceder a una 'res sacra' (sepultura)", refiriéndose al inminente traslado de los restos del dictador. El prior advierte que la sentencia del Tribunal Supremo español "no resuelve" las alegaciones que él mismo presentó y sería una "vulneración de la libertad religiosa" pretender "actuar en un lugar sagrado" sin contar con la "preceptiva autorización eclesiástica", según el texto difundido por la agencia EFE. El Tribunal Supremo aún no resolvió los tres recursos pendientes de levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre la decisión de la exhumación, entre ellos el presentado por el prior benedictino, pero planea hacerlo en las próximas horas o días, dijo a Telam una vocera del tribunal. Una vez resuelto este último escollo, el gobierno podrá proceder a la exhumación, aún sin fecha. En su sentencia de septiembre contra la negativa de los nietos de Franco a trasladar al dictador al cementerio madrileño de El Pardo, el Supremo ya determinó que no hacia falta la autorización eclesiástica. La semana pasada, en un último intento por dilatar la exhumación, la familia Franco pidió al Supremo que aclare si se puede proceder a la exhumación sin el consentimiento expreso del prior de la comunidad benedictina que gestiona la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde está enterrado el dictador desde su muerte en 1975. "El Supremo dijo que no hay nada que aclarar, que lo deja muy claro en la sentencia", subrayó la vocera tribunalicia. Por su parte, la vicepresidenta española confirmó que recibió la misiva de Cantera, al tiempo que recordó los antecedentes del religioso, quien antes de ingresar en la comunidad benedictina, en 1993, fue con la Falange Española Independiente a las elecciones generales. Calvo señaló, asimismo, que el religioso "no solo está desacatando la sentencia del Supremo, sino que su comportamiento tampoco tiene el aval de sus superiores en el Vaticano". A finales de febrero, la Santa Sede ya señaló en una carta enviada al gobierno español que no pensaba oponerse a la exhumación y, además, instó a la comunidad benedictina que controla la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde yacen los restos del dictador, a permitir el traslado del féretro. Tras llegar al poder en junio de 2018, el socialista Pedro Sánchez anunció que sacaría a Franco del Valle de los Caídos, su tumba y mausoleo, en un gesto de "responsabilidad histórica", pero la familia se opuso y amenazó con llevar los restos a la Catedral de La Almudena, en el centro de Madrid. Tras más de un año de maniobras obstruccionistas, el gobierno consiguió el aval del Tribunal Supremo para sacar a Franco de un monumento que reivindica el fascismo e inhumarlo en el cementerio madrileño de El Pardo, donde se encuentran los restos de su esposa, Carmen Polo.