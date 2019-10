El proyecto de presupuesto de Neuquén será de 158.000 millones de pesos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno de Neuquén presentará el próximo jueves a la Legislatura de la provincia el proyecto de Presupuesto 2020 por un total de $158.000 millones, que el gobernador Omar Gutiérrez calificó saludable desde el aspecto financiero y fiscal.



Es “un proyecto de ley con buena salud de las finanzas y equilibrio fiscal” dijo hoy Gutiérrez, en diálogo con la prensa en Casa de Gobierno y precisó que la inversión por todo concepto “está cercana a los $158.000 millones”.



Del total, detalló que para obra pública y equipamiento “son $17.554 millones”.



Asimismo, destacó que “nuestras proyecciones están siendo elaboradas para mantener equilibrio fiscal en la formulación del proyecto de Ley de Presupuesto para el año que viene”.



El mandatario provincial explicó que entre los parámetros que se tomaron para la elaboración de la Ley de Presupuesto para 2020 se incluye un precio del petróleo Brent de US$ 57 y un crecimiento de la producción acumulada de todo el año del 10 por ciento.



En tanto, con relación al gas, “nuestra previsión, con prudencia, es que no hay crecimiento de la producción de gas acumulada en el año y tampoco hay una disminución”, afirmó.



“Los precios que estamos tomando y las producciones son de pleno invierno que es cuando más se produce, unos 75 millones de metros cúbicos por día de gas, con un precio de US$ 3,5. El resto del año estamos tomando una producción de 65 millones de metros cúbicos de gas, con un precio de US$3”, señaló.



Además, Gutiérrez explicó que “el tipo de cambio promedio que hemos tomado para el año que viene es de $67, comenzando en $59 y terminando en $75”, y agregó que “esto es lo que establece el Pacto Fiscal, la legislación vigente, que al momento de formular la Ley de Presupuesto debe incorporarse como pauta del tipo de cambio la que está incorporada en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional”.



Finalmente, el gobernador manifestó que “todos nuestros cálculos están orientados a presentar un proyecto de Ley de Presupuesto con buena salud de las finanzas públicas provinciales, con equilibrio fiscal y en el cual aproximadamente el 12% del total de la inversión y de los gastos por todo concepto se destine a obra pública y equipamiento”.