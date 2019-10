El pueblo "no quiere ningún tipo de grieta", dijo el obispo Jorge Vázquez en Luján

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El obispo de Morón, monseñor Jorge Vázquez, dijo que el pueblo "no quiere ningún tipo de grieta y enfrentamiento estéril", al presidir hoy la misa central de la 45° Peregrinación Juvenil a Pie a Luján, con el lema "Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo¨. "María quiso quedarse aquí junto al río Luján para cuidarnos y protegernos; para animarnos y acompañarnos en nuestro caminar como pueblo. Un pueblo sediento de paz y hambriento de justicia, un pueblo que no quiere ningún tipo de grieta y enfrentamiento estéril, un pueblo cansado de divisiones", dijo Vázquez al comenzar su homilía en el altar mayor, frente la Basílica de Luján en Plaza Belgrano. "Sabemos, como ha afirmado el papa Francisco, que 'la unidad es superior al conflicto´. No se trata de ignorarlo sino de transformarlo desarrollando una verdadera comunión en las diferencias, así se construye un pueblo, desde la amistad social, desde la solidaridad, desde la fraternidad, resolviendo en un plano superior todo tipo de grietas y diferencias", amplió el obispo. La misa fue presidida por Vázquez debido a que el cardenal Mario Poli participará en las celebraciones de los 50 años de la creación de la Prelatura de Cafayate, Salta, informó la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular. Los peregrinos partieron ayer desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, y en esta oportunidad las banderas de todas las provincias argentinas acompañaron la imagen de la Virgen de Luján "como gesto de unidad y hermandad", señalaron los organizadores.