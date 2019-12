El radical Rodolfo Suarez asumió como nuevo gobernador

El radical Rodolfo Suárez asumió hoy como nuevo gobernador de Mendoza, tras jurar en la Legislatura provincial, en reemplazo del ahora diputado nacional Alfredo Cornejo, convirtiéndose en el décimo mandatario desde el retorno de la democracia.



"Vamos a gobernar con autoridad, entiendo la política como un marco de igualdad de oportunidades y asumo la continuidad de un liderazgo en equipo", dijo durante el acto de asunción en la Legislatura.



Suárez, ex concejal y ex intendente de la ciudad capital, afirmó que "continuará con una planificación seria e innovadora para construir más viviendas y por el derecho a la salud", entre otras propuestas.



También dijo que impulsará una "justicia ágil sin puerta giratoria" y que va a "seguir modernizando el Estado".



A Suárez lo acompañará como vicegobernador Mario Abed, ex intendente de la ciudad de Junín.



El sucesor de Alfredo Cornejo, que se convirtió en el décimo gobernador desde el retorno de la democracia en 1983, juró por Dios, la Patria y el honor, por lo que recibió una sonora ovación en el recinto.



En el ámbito legislativo fueron recibidos por diputados y senadores provinciales encabezados por la vicegobernadora saliente, Laura Montero, quien se despidió de la Legislatura donde señaló que su misión "fue prestigiar este poder del Estado".