El reggae romántico de Dennis Bovell desembarca por primera vez en la Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El músico inglés Dennis Bovell, exponente inglés del reggae romántico, desembarcará por primera vez en la Argentina el jueves 21 de noviembre en La Trastienda Club, del barrio porteño de Monserrat.



Nacido el Barbados, el músico y productor, de 66 años, fue fundador de la banda Matumbi, reconocida como una de las precursoras del reggae romántico y editó algunos álbumes bajo el pseudónimo Black Beard.



Bovell produjo a grandes artistas como Alpha Blondy, Joss Stone, The Pop Group, The Slits, Linton Kwesi Johnson, Steel Pulse, Lee Scratch Perry, Dennis Brown, y también trabajó con Arcade Fire en su EP “The Reflektor Tapes”.



Bovell repasará clásicos de Matumbi como 'After Tonight'', ''Empire Road'' y ''Point of View'' y contará con la presencia de Nou Vin Lakay meets Adelking Farmer y Tomás Pearson, ex Los Cafres y autor del tema “Bastará”, que presenta su proyecto solista “Gibsong”, abriendo la gran noche de reggae.



Bovell, acompañado por los Dub Natty Sessions, se presentará el jueves 21 de noviembre a las 21 en la sala de Balcarce 460.