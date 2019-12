El rey de España iniciará ronda de consultas políticas sin que todavía haya acuerdo de gobierno

POR AGENCIA TÉLAM

El rey Felipe VI pondrá en marcha el próximo martes la ronda de consultas políticas que antecede a proponer al candidato a la Presidencia del gobierno de España, sin que el socialista Pedro Sánchez, quien ganó los cómicos del 10 noviembre, tenga cerrado el acuerdo con los independentistas catalanes que necesita para ser reelegido.



La decisión de iniciar el proceso de consultas el martes 10 de diciembre fue informada hoy por la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, a los 19 partidos políticos que acudirán a las audiencias con el monarca en el Palacio de la Zarzuela.



La ronda de consultas previsiblemente se desarrollará entre el martes y el miércoles, y no participarán, como en anteriores ocasiones, los independentistas vascos y catalanes.



Sin embargo, en esta ocasión el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es el único que puede garantizar que Sánchez conseguirá la reelección después de que su Partido Socialista (PSOE) ganó las recientes elecciones de noviembre sin mayoría suficiente para gobernar en solitario y con menos apoyo que en los comicios del 28 de abril.



La repetición de los comicios por la incapacidad de Sánchez de llegar a un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos (UP), el único partido dispuesto a apoyar su reelección, llevó a un avance de la ultraderecha y la derecha, que había sufrido un debacle electoral en abril.



En la segunda oportunidad, en menos de 48 horas Sánchez y el líder de UP, Pablo Iglesias, pactaron un gobierno de coalición, aunque la única opción de que se materialice es que ERC se obtenga en la segunda votación del debate de investidura, cuando Sánchez necesita mayoría simple para ser reelegido.



Los independentista de ERC condicionan su abstención a que Sánchez acceda a formar una "mesa de negociación" entre el gobierno español y el catalán para abordar el conflicto secesionista de Cataluña.



Las negociaciones "avanzan", según confirmaron ambos partidos, que se reunieron en dos ocasiones y lograron acercar posiciones hasta consensuar que en Cataluña existe "un conflicto político" y debe resolverse "políticamente". "En este sentido hemos avanzado en la reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para su encauzamiento", dijeron en un documento tras su última reunión.



La ronda de consultas concluirá con Sánchez el miércoles por la tarde, cuando el rey deberá anunciar si encarga al presidente en funciones la formación de un gobierno, lo que llevaría la votación de su investidura a la semana del 16 de diciembre.



Aunque ERC no acude a la ronda de consultas del rey, como es habitual, en repudio a la monarquía, el mismo día que comienzan el proceso constitucional, el partido liderado desde la prisión por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras celebrará una tercera reunión con el PSOE, con lo que dará alguna pista sobre el sentido de su voto.



Si ERC y PSOE no logran cerrar ese día un acuerdo, es posible que la investidura ya no se celebre antes de las vacaciones de Navidad, sino recién a partir de enero.



En ese sentido, el gobierno español en funciones no se arriesgo a calcular cuándo podría producirse la votación de la investidura de Sánchez.



“No se lo puedo contestar, sería tanto como contestar que número va a tocar en la lotería”, afirmó la vocera del Ejecutivo señalo, Isabel Celaá, en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, que se adelantó debido a que mañana es feriado en España. Los españoles, por lo tanto, se irán de fin de semana largo sin que se haya despejado la incógnita de si habrá gobierno de coalición antes de fin de año.