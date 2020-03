El romántico mensaje de cumpleaños de Sebastián Yatra a Tini Stoessel

Primera foto con 23 gracias por tantos mensajes llenos de amor, los quiero tanto! Hoy festejé mi cumpleaños de una manera muy especial, diferente a lo que esperaba… el lugar fue el mismo que tantas otras veces, mi casa, pero en esta ocasión solo me acompañaron mi Mamá, mi hermano y mi papá, y así tiene que ser, porque nos tenemos que defender de un virus invisible que habita en la calle y que espera silencioso para poder ingresar en nuestro cuerpo para seguir contagiando a todos los que pueda. Hoy nuestra mejor defensa es quedarnos en casa, este virus nos está enseñando que la solidaridad, el respeto a lo establecido, pensar en el otro, ser solidarios, nos va a permitir vencerlo. Les mando todo mi amor!!!! Y gracias de nuevo

