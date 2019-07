El romántico mensaje de Natalia Barulich a Maluma: “Amor de mi vida”

La modelo mostró su amor por Maluma con una nueva foto (Instagram) La modelo mostró su amor por Maluma con una nueva foto (Instagram)

La modelo Natalia Barulich volvió a expresar su amor por el cantante Maluma a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

Hace unos días Natalia publicó en la red social, en la que tiene 2.4 millones de seguidores, una fotografía en la que se veía a ella y a Maluma besándose.

Para acompañar su publicación, que logró más de 300.000 “me gusta”, Barulich escribió “Amor de mi vida”.

No es la primera vez que la modelo, que inició su romance con el cantante hace un par de años, da muestras de su relación. Apenas el pasado 7 de julio compartió una imagen con motivo del Día Internacional del Beso Robado.

Desde una piscina y con el paisaje de Ibiza al fondo, Natalia se dejó ver besando a su novio y escribió que su amor sólo mejoraba con el tiempo.

Las sospechas sobre el estatus de su relación se dispararon porque la tía de Maluma, Yudy Arias, comentó “honey moon” a esa publicación, por los que algunos se preguntaron si la pareja se había casado en secreto.

Personas cercanas al cantante negaron que Maluma y Natalia se hubieran casado, pero no fue el primer rumor desatado a raíz de una publicación de la modelo.

Románticos en Ibiza (Instagram) Románticos en Ibiza (Instagram)

El pasado junio, con motivo del Día del Padre, Barulich compartió una fotografía junto al cantante en donde, de nueva cuenta, aparecían besándose y le escribió “papacito”, por lo que algunos se preguntaron si era el anuncio de una próxima paternidad de Maluma, lo que tampoco resultó ser así.

Sin embargo, el tema de los hijos es algo de lo que el cantante de “Felices los 4” ha hablado en varias ocasiones.

Natalia Barulich compartió esta fotografía en Instagram con el mensaje “papacito” Natalia Barulich compartió esta fotografía en Instagram con el mensaje “papacito”

En una reciente entrevista con Infobae, Maluma habló de los dos sueños que tiene por cumplir, uno laboral y otro personal.

“A nivel laboral, quiero un Grammy anglo. Eso sería muy bonito. Y a nivel personal, quiero ser papá, tener una familia. Que llegue un momento en el que diga: wow, estos dos años me los reservaré para compartirlos solo con mis hijos, con mi mujer”.

En enero de 2018, Maluma dejó en claro que quería convertirse en un padre joven para disfrutar a sus hijos. “Me encantaría tener una familia. Tener muchos hijos, quiero ser un padre joven, eso sí, no quiero esperar mucho tiempo para ser papá. Los quiero disfrutar, quiero disfrutar a mis hijos. Esos son los planes, aunque por el momento no. Solo niños ajenos”, explicó el intérprete colombiano al programa Hoy, de Televisa.

Natalia Barulich y Maluma se conocieron en la filmación del video “Felices los 4” (Instagram) Natalia Barulich y Maluma se conocieron en la filmación del video “Felices los 4” (Instagram)

Aunque no necesariamente casado, el cantante aceptó que veía su futuro en pareja. “Sí, total. Yo soy una persona muy amorosa, muy cariñosa. Yo creo que ese es un sueño mío, tener mi propia familia. Aún no sé si casarme, realmente por mi forma de pensar es que uno no necesita un anillo para comprometerse con alguien. Es más, un lazo entre corazones que tener una simple sortija”.

El romance de Maluma y Natalia

La modelo y el cantante se conocieron durante la grabación del video de “Felices los 4” y poco después iniciaron un romance.

Aunque ya habían sido captados por los paparazzi, fue hasta abril de 2018 que Maluma oficializó su romance con Natalia a través de una publicación en Instagram.

La foto con la que dio a conocer su romance La foto con la que dio a conocer su romance

El intérprete compartió una imagen en blanco y negro con Barulich y escribió: “Me haces sonreír”.

“No estoy casado pero tengo novia”, explicó Maluma en entrevista con Ebro Darden. “La conocí fue cuando grabamos el video, esa fue la primera que la vi. Le presté mi corazón y tiene que cuidarlo, pero cuando lo necesite de regreso me lo tendrá que devolver“.