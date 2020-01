El S&P Merval bajó 1,69% y el riesgo país avanzó 0,60% hasta los 1.828 puntos básicos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El S&P Merval bajó hoy 1,69%, desacoplado de los mercados de referencia que hoy operaron en terreno positivo, en una jornada en la que el interés de los operadores estuvo puesto en la importante caída que registraron los bonos de deuda bonaerense.



En este contexto, el nivel de riesgo país avanzó 0,60%, hasta los 1.828 puntos básicos.



Analistas financieros aseguraron que el punto más relevante del día fue que el mercado no interpretó de buena manera las declaraciones hechas ayer por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en las que planteó que no está contemplando el auxilio financiero a la provincia de Buenos Aires.



Alejandro Kowalczuk, director de Asset Management de Argenfunds, dijo que las palabras de Guzmán cobraron fuerza debido a que la provincia de Buenos Aires enfrenta vencimientos por U$S 2705 millones a lo largo del corriente.



La semana pasada, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense convocó a tenedores de bonos emitidos en dólares con vencimiento en 2021, a compartir sus puntos de vista respecto a la posibilidad de alcanzar un entendimiento con el objetivo de obtener un alivio financiero transitorio para la provincia.



Se trata del bono que cotiza bajo el símbolo BP21, que fue emitido en 2011 por un monto total de US$750 millones de dólares, con una tasa fija anual de 10,875%.



La amortización del capital fue establecida en 3 cuotas anuales, las 2 primeras del 33,33% y la última del 33,34%, con vencimientos el 26 de enero de 2019, el 26 de enero de 2020 y el 26 de enero de 2021.



"Las declaraciones de Guzmán impactaron sobre los rendimientos de los bonos de la Provincia de Buenos Aires, con caídas en precios de hasta el 8%. Esto arrastró también a los bonos soberanos, con bajas de 2,33% para el AO20, 4,47% AY24, 1,68% DICA y 2,52% PARA, por dar algunos ejemplos", indicó Kowalczuk y detalló que los ADR de empresas argentinas "también acusaron el impacto de la noticia".



Dentro del índice líder porteño, Cablevisión subió 5,88%; Sociedad Comercial del Plata ganó 5,08%; Cresud, +3,01%; Transportadora de Gas del Norte, +2,90%; y Telecom Argentina trepó 2,40%.



Por el contrario, Grupo Financiero Galicia cayó 5%; Ternium perdió 3,95%; Grupo Supervielle, -3,94%; y Banco Macro, -3,39%.



En este marco, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de bajas lideradas por Banco Supervielle (-4,8%); Banco Macro (-4,6%); Pampa Energía (-4,5%); Central Puerto (-4,4%); y Loma Negra (-4,2%).



En tanto, los papeles que registraron ganancias fueron para: Ternium (3,2%); Mercado Libre (3,2%); Cresud (1,9%); Irsa (0,8%); y Despegar (0,5%)



En el segmento de renta fija, luego del rally de la semana pasada, los bonos en pesos fueron los que más retrocedieron hoy.



"Las mayores bajas se registraron en los bonos atados al coeficiente CER seguido por los de moneda dual, pero también fueron los que más subieron las ruedas anteriores", comentó Ariel Guzmán, de Rava Bursátil.



Por su parte, los bonos pagaderos en dólares, especialmente en su especie D corrigieron sus precios , "siendo el AY24D el más afectado por esta situación, ya que anotó un retroceso de 4,47%", finalizó Guzmán.