El S&P Merval subió 5,92% y los ADRs dejaron ganancias de hasta 10,7%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El S&P Merval continúa con su dinámica alcista y subió 5,92%, impulsado por los papeles de empresas financieras y energéticas, en línea con las bolsas de referencia, mientras que los ADRs en Wall Street dejaron ganancias de hasta 10,7%.



Así, en el panel líder de la plaza local, Edenor ganó 21,82%; Transener avanzó 14,53%, Grupo Supervielle, 13,71%; Banco Francés, 11,78%; y Central Puerto trepó 10,80%, mientras que no se registró ninguna pérdida.



Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de alzas lideradas por Banco Supervielle (10,7%); IRSA Propiedades Comerciales (9,5%); Banco Francés (7,6%); Loma Negra (6,6%); y Central Puerto (5,2%).



En sentido contrario, las únicas dos pérdidas de la rueda fueron para Tenaris (-0,3%) y Despegar (-0,1%).



En el segmento de renta fija, los bonos en dólares operaron tomadores "desde el inicio de la rueda, manteniéndose con fuerza, dejando al cierre subas promedio de entre 1 y 1,5 dólares para toda la curva", detallaron desde Grupo SBS.



"Los bonos en pesos por su parte también operaron firmes desde el inicio de la rueda dejando subas promedio de entre 6% y 13% tanto para el tramo CER como el Floater", finalizaron.



De esta manera, el riesgo país retrocedió 3,40% hasta 1.809 puntos básicos.



Para Alejandro Kowalczuk, director de Asset Management de Argenfunds, tanto bonos como acciones locales continúan la escalada de precios "de la mano de las últimas medidas fiscales, que mejoran el perfil de ingresos del Tesoro, y la expectativa por la llegada al país de una misión del FMI".



Además, que los bonos pasen de descontar una reestructuración de deuda muy agresiva, en línea con la de 2005, a "una reestructuración más amigable, como pareciere ser la intención del Gobierno, dado el cumplimento de pagos desde la asunción, que algunos pusieron en duda, y el paquete fiscal recientemente aprobado".



Por el lado cambiario, el dólar para la venta al público finalizó hoy a $62,99, con una baja marginal de un centavo respecto del cierre del lunes, en una rueda en la que se comenzó a comercializar por primera vez la divisa norteamericana con 30% de recargo por la entrada en vigencia del impuesto PAÍS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), en tanto en el segmento mayorista cayó 10 centavos para cerrar en $59,89.



El dólar Contado con liquidación (CCL) se finalizó a $72,72, mientras que el dólar MEP cotizó a $71,54, con una baja de 1,0% y 1,5%, en ese orden.



Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, señaló que el mercado "blue" como referencia "estuvo negociándose con puntas dispersas por la cantidad de volumen que hay, (ya que) está muy segmentado" entre $79,5 y $80 por unidad.



"En el oficial el volumen colapsó 40%. No hay casi liquidación de cerealeras por las semanas de las fiestas, (dado que) pocos camiones entran al puerto y pocos embarques se realizan. El BCRA durante estos días es más vendedor que comprador", detalló.



Y agregó que "por ahora la brecha se consolida en el 30%. En los dólares financieros, MEP y CCL, está primando la repatriación para evitar bienes personales en el exterior, eso generó un boom de los bonos, esperamos que afloje en los próximos días, principalmente a partir de mañana cuando en 48 horas ya no sirva operar bonos para 'zafar' de bienes personales".



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, dijo que “era de esperar una caída de volumen, ya que se notó una apatía en los operadores de bancos en el comienzo del mercado, que recién comenzó a ejecutarse órdenes después de media mañana, y registrándose el volumen mas bajo de diciembre en un día normal de operaciones”.



En cuanto a las Leliq, el BCRA dejó sin cambios, en 58,00%, la tasa de política monetaria en una única licitación, ya que la segunda fue declarada desierta.



El total adjudicado fue de $173.803 millones sobre vencimientos por $170.843 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $2.959 millones.