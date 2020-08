El sanjuanino Botta rescindió con Defensa y busca club

Fugáz. Así fue el paso del sanjuanino Rubén Borra por Defensa y Justicia. Ya que el hombre nacido en Atlético Alianza, había pasado de San Lorenzo a Defensa a principio de este 2020, alcanzó a jugar unos pocos partidos hasta que llegó el anuncio de la cuarentena por el Coronavirus.

Pero justo cuando éste lunes debía volver a entrenar con el equipo de Hernán Crespo, no llegó a un arreglo con la dirigencia del Halcón y terminó rescindiendo su contrato y dejó de ser jugador del equipo que lleva su sexto año en la Primera División.

Bogotá hizo la Escuelita de fútbol en Atlético Alianza y luego se fue para hacer inferiores en Boca, después pasó a Tigre donde explotó cuando debutó en Primera, hizo un gran campeonato y por eso lo vieron desde el Inter de Italia. La dirigencia Neroazzurra lo prestó al Chievo Verona, donde jugó un buen torneo y el Inter se lo quedó. Allí integró un plantel lleno de estrellas, los minutos q jugó aparentemente no fueron lo suficiente para el entrenador.

Luego regresó al continente pero para jugar en el Pachuca de México, allí fue figura del equipo azteca consagrándose campeón. Pero apareció un grande de Argentina como San Lorenzo de Almagro, quien puso los dólares que tenía que poner y lo trajo, siendo el sanjuanino el mejor pago del plantel Azulgrana.

Su nivel no convenció en San Lorenzo y a principio de este 2020, fue cedido a Defensa y Justicia, donde jugó muy pocos partidos hasta que llegó la cuarentena por el coronavirus. Y cuanto se preparaba para comenzar a entrenar con el Halcón, no hubo acuerdo con los dirigentes y rescindió el contrato.

En exclusiva para DIARIO HUARPE, Rubén Botta dio su opinión al respecto.

"Hasta acá llegué, no sigo en Defensa, una pena porque hay un gran grupo que está para cosas grandes y con un gran técnico. Pero lamentablemente los dirigentes no pueden seguir pagándome en contrato que es alto, por eso, es entendible de no poder renovar", dijo.

Ahora el sanjuanino tendrá que buscar club, es difícil que sea en Argentina ya que Rubén señaló, "Mi idea es tratar de irme nuevamente a Europa o en su defecto a México, ya que con 30 años tengo que tratar de sentirme cómodo en una cancha y hacer una diferencia económica", cerró.