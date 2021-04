El sanjuanino Nicolás Magaldi sufrió un robo y lo relató minuto a minuto por Twitter

El conductor sanjuanino Nicolás Magaldi de 34 años sufrió un robo a la salida de uno de sus departamentos y posteriormente lo relató en directo por la red social Twitter.

"Me acaba de sorprender un delincuente en el departamento de Palermo. No sabemos si está en edificio. Pido por favor al 911 urgente", tuiteó Magaldi solicitando auxilio.

Me acaba de sorprender un delincuente en el dpto de palermo. No sabemos si esta en edificio . Pido por favor al 911 urgente — Nicolás Magaldi 🎯 (@ngmagaldi) April 20, 2021

Luego detalló: "Ingrese al departamento. Me empujó. Salió corriendo. Llamé tres veces al 911 y nada. Pido ayuda". "Cabrera y Dorrego", continuó, dando a conocer la dirección por si algunos de sus seguidores estaban cerca y podían ayudarlo.

El conductor de El show del problema de canal El Nueve siguió con su relato, mientras recibía me gusta, respuestas y retuit.

Yo no se si la perdona esta en edificio. Hdp el susto que tengo — Nicolás Magaldi 🎯 (@ngmagaldi) April 20, 2021

"Acaba de llegar la policía. Perdón, estoy muy asustado", escribió en uno de sus últimos mensajes. "Me avisan que está la policía abajo", añadió.

Finalmente dio alivio a sus fans. "Quiero decirles que estoy bien. La desesperación me llevó a comunicarlo acá también. Pudo haber pasado cualquier cosa. Estoy en el departamento y la policía está revisando todo el edificio”, concluyó.

Quiero agradecer a todo el personal de la 14B por todo el trabajo que estan realizando. Acá estoy prestando declaración y tratando de caer de este horrible momento vivido. Gracias a todos los colegas y amigos que preguntan. Un abrazo a todos. — Nicolás Magaldi 🎯 (@ngmagaldi) April 20, 2021

Ya más tranquilo, el sanjuanino habló con radio Rivadavia. “Tengo el bobo a dos mil porque la vida cambia cuando uno es papá, y la verdad es que se me vino la imagen de mi hijo y de mi mujer, y te juro que no paro de pensar en eso porque podría haber pasado cualquier cosa, de hecho está la marca en la pared cuando me corrieron, no sé si hay algo raspado por la llave que yo tenía en la mano, por si tenía algo el tipo, no lo sé”, dijo.