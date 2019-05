El sanjuanino que espera el tornado en Chile

Las autoridades chilenas habían anunciado un fuerte temporal pero los habitantes de la VIII Región nunca pensaron que ese viento con lluvia se convertiría en un tornado que hasta el momento ha dejado más de 16 heridos, grandes destrozos y pérdidas. Y como muchas veces suele suceder, un argentino siempre se encuentra en el lugar de los hechos. En esta ocasión se trata del sanjuanino Mario Ormeño quien espera la llegada del fenómeno climático en su lugar de trabajo, mientras su familia se encuentra en un lugar por el que ya pasó el tornado.

El viento azotó la Región del Bío Bío y en Talcahuano Hualpén, donde vive Mario el viento pasó y dejó destrozos por doquier. “Donde yo vivo ya pasó al mediodía. Mi familia está bien gracias a Díos, aparte mi suegro vive a unas siete casas y mi cuñado también, por suerte están todos bien”, contó Mario sobre su familia y esposa que tendrá familia dentro de tres meses.

El sanjuanino que vive en Chile desde hace más de 5 años, dijo que “habían anunciado un temporal de viento y lluvia fuerte. Pero nadie se imaginó que iba a haber un tornado, acá nunca hubo hasta ahora".

“Ahora estoy esperando el tornado porque trabajo a una hora y media de casa y dieron las advertencias que viene para esta zona”, contó Mario acerca de su lugar de trabajo en Lota, también en la misma región.

“Acá se están acomodando todos para esperar el tornado. Con un viento no hay mucho para hacer, si te vuela el techo de la casa, no hay mucho para hacer. Sólo se puede resguardar las pertenencias y cosas materiales. Estoy a una hora y media de mi casa en auto y no voy a irme porque la ruta por la que debo ir es la que está costeando el mar. Esta mañana cuando venía el viento me movía el auto para todos lados. Me conviene quedarme en mi lugar de trabajo hasta que pase el tornado”, contó Mario.

El sanjuanino ha vivido fuertes lluvias en Talcahuano y también temblores, algo en lo que ya tenía experiencia sobre cómo actuar. Pero ante un tornado, dijo que “las estructuras están preparadas para soportar temblores, también para las lluvias, pero no lo están para fuertes vientos porque te levantan el techo y te dejan la casa al aire libre. Prefiero que haya temblor y no vientos”.

Según comunicó la Onemi de Chile el tornado se dirige hacia el centro por lo que advirtieron a la Región del Maule que se preparen para los vientos de gran intensidad.