El Santos de Sampaoli goleó al Botafogo y está tercero en el Brasileirao

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Santos, dirigido por el técnico argentino Jorge Luis Sampaoli, goleó por 4 a 1 a Botafogo, de Rio de Janeiro, y se consolidó en el tercer lugar al continuar esta noche la 30ma. fecha del campeonato brasileño, conocido como el Brasileirão.



Las conquistas del "Peixe" fueron obra, en el primer tiempo, de los delanteros Sasha (3m. Pt.) y Marinho (13m. Pt.), y en el segundo del extremo venezolano Yéferson Alberto Soteldo, con un doblete en dos minutos, (23m. y 24m. St.). Para el conjunto visitante descontó el atacante Igor Cassio Vieira (34m. Pt.).



Con su triunfo el Santos se mantiene entre los clubes que se clasifican a la Copa Libertadores 2020, a ocho jornadas de la finalización del certamen, mientras que Botafogo (en el que fue titular el zaguero Mauro Joel Carli, ex Gimnasia y Esgrima La Plata), pugna por ingresar a la zona de Copa Sudamericana 2020.



También goleó el cómodo puntero del torneo, el Flamengo (rival de River Plate en la final de la Libertadores 2019, el 23 de noviembre, en Santiago de Chile).



El elenco "carioca" apabulló 4 a 1 al Corinthians de San Pablo con un 'hat trick' de delantero Bruno Henrique Pinto (45m.+1, 45m.+2 Pt. y 1m. St.) y del punta Victor Vinícius Coelho (22m. St.). El volante Mateus Vital (7m. St.) anotó el gol del "Timão", que tuvo en el banco al delantero Mauro Boselli (ex Boca Juniors).



El "Fla", del entrenador portugués Jorge de Jesus, mira a todos desde arriba, y le lleva ahora ocho unidades al segundo, Palmeiras, y trece al tercero, Santos.



Por su parte, en el clásico de Porto Alegre (denominado popularmente "Grenal")



el Gremio superó a Internacional 2 a 0, con tantos de Pedro Geromel, (34m. Pt.) y Rómulo Borges, (33m. St.).



En el "Tricolor Gaúcho" fue titular ​el defensor entrerriano Walter Kannemann (ex San Lorenzo), mientras que en el "Inter" jugó el central platense Víctor Leandro Cuesta (ex Defensa y Justicia, Arsenal, Huracán e Independiente). Luego, en el segundo período, ingresó el mediapunta Andrés Nicolás D'Alessandro (ex River Plate y San Lorenzo), y se alineó en el banco el volante ofensivo Martín Nicolás Sarrafiore ( ex Huracán).



El arquero de Internacional, Marcelo Lomba fue expulsado (5m. St.) por golpear con ambas piernas al atacante Luciano da Rocha.



En los restantes choques de la jornada, Paranaense le ganó en Curitiba 1 a 0 al Alagoano (Marcelo Cirino, 37m. Pt.), Goias venció, agónicamente en Goiânia, al Avaí por 2 a 0 (Rafael Moura, 90m +1 -p- y Thalles, 90m.+4) y en el Mineirao de Belo Horizonte, Cruzeiro (Luis Alves, 29m. St.) igualó 1 a 1 con el Bahía de San Salvador (Fernandão, 22m. St. -p-.)



Posiciones; Flamengo 71 unidades, Palmeiras 63, Santos 58, San Pablo 52, Gremio 50, Paranaense e Internacional 46, Corinthians 45, Goias y Bahia 42 puntos., Vasco Da Gama 39, Fortaleza y Atlético Mineiro 36, Botafogo, Ceará y Cruzeiro 33, Fluminense 31, Alagoano 29, Chapecoense 21, y cierra Avaí 17.