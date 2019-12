El secretario de Ambiente mendocino aseguró que no se vetarán las modificaciones a la ley minera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, afirmó hoy que "no habrá un veto" a las modificaciones introducidas a ley 7·722 sobre la actividad minera y detalló que los cambios "fueron impulsados desde el Ejecutivo con consenso pleno de los distintos partidos".



El funcionario destacó que las organizaciones ambientalistas se reunieron con representantes de distintos partidos y les llevaron sus inquietudes pero que lo que se pretende es "elevar los estándares de control minero".



"La Ley tiene representatividad y se está trabajando con altos estándares ambientales", precisó Mingorance.



"El oficialismo del Frente Cambia Mendoza y el Partido Justicialista votaron a favor y en contra de la ley, digamos que no se votó en bloque. Entonces esto tiene representatividad. Estamos yendo por los canales institucionales democráticos", aseguró el titular de la cartera ambientalista.



Mingorance se reunió con cuatro manifestantes que integraron las columnas que partieron anoche desde el Valle de Uco y que hoy se concentraron frente a la explanada de la sede gubernamental.



"Estamos abriendo una puerta de diálogo con estos sectores y yo los he invitado a formar parte de un observatorio para que tengan toda la información y sean parte de la toma de decisiones", precisó.



Indicó que la ley "está en el proceso administrativo de promulgación. No sé si se promulgará hoy. No sé cuál es el recorrido administrativo de la ley. Ya les expliqué a estos referentes que no tengo horario ni fecha para las reuniones. Voy a trabajar todo el verano y mis puertas están abiertas", aseguró el funcionario, quien viene de la gestión del ex gobernador Cornejo en ese mismo cargo.



Mingorance aseguró que "se está trabajando con altos estándares ambientales al igual que hicimos con el fracking", y en ese sentido agregó: "Buscamos que se compare con los mejores ejemplos, no con los malos. Un ejemplo positivo es Australia, que genera el 40% del PBI a través de la actividad minera".