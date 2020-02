El segundo apoderado de Morales se refugió en la embajada argentina en La Paz

El ex presidente de Bolivia Evo Morales informó hoy que su apoderado se refugió en la embajada argentina en La Paz, poco después de que él mismo denunciara que el gobierno de facto intentara detenerlo y un día más tarde de que la Justicia del país andino ordenara la detención preventiva por seis meses de su otra representante, Patricia Hermosa.



“A las 12.30 en punto, gracias a la República Argentina, en este momento está en buen recaudo en las dependencias de la embajada de Argentina el doctor Wilfredo Chávez”, afirmó Morales en una entrevista con radio local Kawsachun Coca, reproducida por el portal de noticias boliviano Erbol.



Poco antes, Morales había escrito en su cuenta de Twitter: "Wilfredo Chávez está a buen recaudo. Nos informan que la dictadura quiere detenerlo y allanar sus oficinas. Uno de los objetivos del golpe del 10 de noviembre es eliminar al MAS, el movimiento político más grande de la historia. No lo lograrán, el MAS es el pueblo."



La tensión en Bolivia no para de escalar, especialmente en las últimas horas hasta que venza el plazo legal para presentar las candidaturas para las elecciones generales del 3 de mayo próximo.



En la mañana, Morales y luego el propio apoderado, Chávez, habían denunciado que el gobierno de Jeanine Áñez intentaba detenerlo para evitar que pueda presentar la candidatura del ex presidente a diputado o senador, algo que el mismo Morales y su partido aún no definieron.



"Denunció ante la comunidad internacional la persecución e intento de detenerme esta mañana por el gobierno de facto; querían impedir que yo inscriba las candidaturas del MÁS IPSP. Amedrentamiento por la dictadura sin ninguna causa legal que se me haya notificado", escribió Chávez en su Twitter.



"He sido victima de una dura persecución personal esta mañana con órdenes de aprehensión y allanamiento dadas por el gobierno de facto; un amigo ha leído esas órdenes; seguro que se negará porque la mentira es infame; este invierno ya pasará!!!!", agregó.



Pese a las reiteradas denuncias, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Iván Rojas, desmintió que las autoridades hayan emitido esa orden de detención y redujo la denuncia a "una especulación".



El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a quien hoy Morales volvió a acusar de robar sus documentos personales, también desmintió que se haya emitido una orden de detención, pero, más tarde, frente a la prensa, anunció que el gobierno está realizando "una investigación interna" contra Chávez, quien además de apoderado también fue vice ministro de Seguridad Ciudadana de Morales, informó el diario Página Siete.



Sin embargo, la denuncia de Morales resonó con fuerza dentro y fuera del país porque ayer un juez de primera instancia dictó prisión preventiva por seis meses a Patricia Hermosa, la otra apoderada del ex presidente Morales, detenida el viernes pasado por presunta complicidad en los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.



Tanto Hermosa como Morales denunciaron que la Policía le incautó toda la documentación que necesita el ex mandatario para poder presentar su candidatura a senador o diputado en las próximas horas, antes de las 18.30 (19.30 hora argentina), cuando vence el plazo legal.