El seleccionado argentino llegó a Brasil para disputar el Mundial Sub 17

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado argentino Sub 17 llegó esta tarde a la ciudad de Vitória, en el norte de Brasil, para participar del campeonato mundial de la categoría que comenzará el próximo sábado y en el que debutará el lunes 28, a las 17, frente a España, continuando su participación el jueves ante Camerún y cerrando el domingo 3 de noviembre con Tayikistán.



Con varios de los jugadores que lograron el título sudamericano en Perú, el equipo del entrenador Pablo Aimar buscará alcanzar el primer título mundial en la categoría, el único que le está faltando al fútbol argentino.



Una de las referencias del seleccionado Sub 17 será Matías Palacios, figura de las divisiones inferiores de San Lorenzo que está considerado como una de las grandes atracciones que tendrá el Mundial.



El pampeano, nacido el 10 de mayo de 2002 en General Pico, tiene récord perfecto cuando se viste con la camiseta argentina: en 2017 marcó tres goles en el Sudamericano Sub 15 que se jugó en San Juan y que el seleccionado ganó invicto.



Y en 2018 debutó en la Primera División de su club con 16 años para transformarse en el futbolista más joven de la historia en sumarse al primer equipo de Boedo.



Además del volante, que también puede jugar como delantero si la situación de juego lo amerita, la columna vertebral del equipo dirigido por el "Payaso" la conforman el arquero de Lanús, Rocco Ríos Novo; los defensores Bruno Amoine (Belgrano de Córdoba) y Kevin Lomónaco (Lanús); el capitán Juan Sforza (Newell’s) y Lucas Varaldo (Lanús), delantero que sumó muchos goles en los partidos amistosos internacionales que disputó el equipo del riocuartense.



La delegación albiceleste que llegó a suelo brasileño está integrada por los siguientes 21 futbolistas:



Arqueros: Rocco Ríos Novo (Lanús), Federico Losas (Chacarita) y Franco Herrera (Newell's).



Defensores: Francisco Flores (San Lorenzo), Bruno Amione (Belgrano), Tomás Lecanda (River), Kevin Lomónaco (Lanús), Luciano Vera (River) y Lautaro Cano (Vélez).



Mediocampistas: Juan Sforza (Newell's), Cristian Medina (Boca), Santiago Simón (River), Ignacio Fernández (Boca), David Ayala (Estudiantes) y Matías Palacios (San Lorenzo).



Delanteros: Exequiel Ceballos (Boca), Juan Krilanovich (Lanús), Alan Velasco (Independiente), Matías Godoy (Atlético Rafaela), Franco Orozco (Lanús) y Lucas Varaldo (Lanús).



Argentina hará su estreno en el Grupo E de la máxima cita de la categoría el próximo lunes desde las 17, cuando jugará ante España, que finalmente no tendrá en sus filas a la joven figura de Barcelona, el guineano Ansu Fati.



Y a las 72 horas, el jueves 31, el rival será Camerún, una de las potencias del continente africano a pesar de no haber ganado ningún partido en el tiempo regular del certamen clasificatorio, pero su puntería en la tanda de penales les dio el título y el pasaje a Brasil.



Para cerrar la fase de grupos Argentina se enfrentará a una selección debutando en los Mundiales: Tayikistán, de Asia, que logró su cupo en la Copa del Mundo después de terminar entre los cuatro primeros en la eliminatoria continental.



Todos los partidos de la zona se jugarán en la ciudad de Vitória, en el estadio Kléber Andrade, con capacidad para 21.000 espectadores.



El programa de partidos del seleccionado argentino es el siguiente:



Lunes 28 de octubre a las 17 (hora argentina):



Argentina vs. España, en el estadio Kléber Andrade (Vitória).



Jueves 31 de octubre a las 20 (hora argentina):



Argentina vs. Camerún, en el estadio Kléber Andrade (Vitória).



Domingo 3 de noviembre a las 17 (hora argentina):



Argentina vs. Tayikistán, en el estadio Kléber Andrade (Vitória).



Las seis zonas del Mundial Sub 17 son estas:



Grupo A: Brasil, Canadá, Nueva Zelanda y Angola.



Grupo B: Nigeria, Hungría, Ecuador y Australia.



Grupo C: Corea del Sur, Haití, Francia y Chile.



Grupo D: Estados Unidos, Senegal, Japón y Holanda.



Grupo E: España, Argentina, Tayikistán y Camerún.



Grupo F: Islas Salomón, Italia, Paraguay y México.



El Mundial Sub 17 se disputa desde 1985 y la selección más ganadora es la de Nigeria, que se quedó con la corona en 5 oportunidades (1985, 1993, 2007, 2013 y 2015). Brasil es el segundo equipo más ganador con 3 títulos (1997, 1999 y 2003), seguido por México (2005 y 2011) y Ghana (1991 y 1995).



Rusia (1987), Arabia Saudita (1989), Francia (2001), Suiza (2009) e Inglaterra (2017, vigente campeón), son los otros que alcanzaron el título de la categoría. Argentina, en tanto, tuvo su mejor producción en las ediciones de 1991, 1995 y 2003, cuando se quedó con el tercer puesto.