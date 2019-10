El seleccionado sub 17 se entrenó por última vez antes de viajar al Mundial de Brasil

El seleccionado argentino de fútbol sub 17, dirigido por Pablo Aimar, se entrenó hoy por última vez en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza antes de viajar a Brasil para disputar el Mundial de la categoría.



La delegación, de 21 futbolistas, partirá mañana hacia la ciudad de Vitória donde disputará los partidos de la primera fase de su grupo, el E, que se disputarán el lunes ante España, el jueves 31 frente a Camerún y el domingo 3 de noviembre contra Tayikistán.



Los tres encuentros se disputarán en el estadio Kléber Andrade, con capacidad para 17.000 espectadores.



Aimar y su ayudante, Diego Placente, ambos con pasado exitoso en los ciclos juveniles de José Néstor Pekerman, anunciaron el plantel el pasado viernes sin mayores sorpresas, ya que repitieron la base de los jugadores que participaron del torneo sudamericano disputado en Perú en abril.



Una de las principales ausencias es la del mediocampista ofensivo Darío Sarmiento, quien con 16 años debutó el pasado 5 de octubre en el primer equipo de Estudiantes de La Plata y quedó en el medio de una disputa entre el club y la AFA ya que Gabriel Milito no lo cedió para los últimos entrenamientos.



En el plantel hay mayoría de jugadores de Lanús, que aportó cinco jugadores; hay tres representantes de River y otros tres de Boca; San Lorenzo y Newell's Old Boys de Rosario cedieron dos; y Vélez Sarsfield e Independiente aportaron uno.



El jugador del "rojo" será Alan "joya" Velasco, quien también debutó en el primer equipo durante este año cuando jugó unos minutos por Copa Sudamericana y otros por Copa Argentina.



Además, el "Payaso" Aimar citó a futbolistas de clubes del ascenso como el arquero de Chacarita Federico Losas; el defensor de Belgrano Bruno Amione y el delantero de Atlético de Rafaela Matías Godoy.



El cuerpo técnico de Aimar se completa con Adrián Gallará como segundo ayudante; Enrique Cesana es el preparador físico; Darío Herrera como entrenador de arqueros; y Eduardo Giménez oficiará de videoanalista.



En el cuerpo médico, además de un médico, dos kinesiólogos y un fisioterapeuta, viajará el psicólogo Juan Manuel Brindisi, hijo de Miguel, ex jugador y entrenador.



El plantel completo del seleccionado sub 17 está formado por:



Arqueros: Rocco Ríos Novo (Lanús); Federico Losas (Chacarita); y Franco Herrera (Newell’s)



Defensores: Francisco Flores (San Lorenzo); Bruno Amione (Belgrano); Kevin Lomonaco (Lanús); Tomás Lecanda (River Plate); Luciano Vera (River Plate) y Lautaro Cano (Vélez Sarsfield).



Mediocampistas: Juan Sforza (Newell’s); Matías Palacios (San Lorenzo); Ignacio Fernández (Boca); Cristian Medina (Boca Juniors), Santiago Simon (River) y David Ayala (Estudiantes de La Plata).



Delanteros: Juan Pablo Krilanovich (Lanús); Lucas Varaldo (Lanús); Alan Velasco (Independiente); Matías Godoy (Atlético de Rafaela), Franco Orozco (Lanús) y Exequiel Zeballos (Boca).