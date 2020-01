El seleccionado sub 23 enfrentará a Chile en su segundo partido del Preolímpico de Colombia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado argentino sub 23 enfrentará mañana a su par de Chile, puntero del grupo A, en su segunda presentación en el Preolímpico de Colombia luego de la victoria en el debut del pasado sábado ante el local.



El partido correspondiente a la tercera fecha de la primera fase se disputará desde las 22.30 en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira, con árbitro a confirmar y transmisión del canal TyC Sports.



El equipo dirigido por Fernando Batista tuvo un auspicioso debut con una trabajada victoria por 2-1 sobre Colombia con goles de Adolfo Gaich y Alexis Mac Allister, respectivamente.



La alegría no fue completa ya que el mediocampista de Boca Juniors, que además del gol aportó una exquisita asistencia, fue expulsado a tres minutos del final y será una baja muy importante para una nueva "final", tal como la definió Batista.



Luego del debut, Argentina quedó libre en la segunda jornada y mañana tendrá la posibilidad de bajar a Chile, líder con puntaje ideal y la valla invicta, para posicionarse en el primer lugar con un partido menos.



Para clasificar a la fase final y luchar por una de las dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio, Argentina necesita terminar entre los dos primeros puestos del grupo.



La "roja" venció a Ecuador (3-0) en el primer partido y luego derrotó a Venezuela (1-0) en el segundo compromiso de la primera fase.



El equipo trasandino es dirigido por el colombiano Bernardo Redín, principal asistente de Reinaldo Rueda, entrenador del combinado de mayores.



La figura es el mediocampista Ángelo Araos, autor del gol en la agónica victoria sobre la "vinotinto", que juega en Corinthians de Brasil desde julio de 2018 luego de una transferencia valuada en cinco millones de dólares.



El "Bocha" Batista, en tanto, tendrá la difícil misión de reemplazar a Mac Allister, una de las figuras del equipo, y maneja dos opciones: Nahuel Bustos y Matías Zaracho.



Los dos tienen características distintas, el goleador de Talleres de Córdoba le aportaría más poder ofensivo, mientras que el volante de Racing Club es más versátil y puede sumar tanto en ataque como en defensa.



Lo cierto es que Zaracho se entrenó esta tarde en forma diferenciada y quedó más lejos del once principal, ya que el DT Batista apostaría por el ingreso de Bustos.







- Probables formaciones -







Chile: Omar Carabalí; Raimundo Rebolledo, Nicolás Ramírez, Nicolás Díaz y Sebastián Cabrera; Tomás Alarcón y Gabriel Suazo; Adrián Cuadra, Pablo Aránguiz, Iván Morales; y Nicolás Guerra. DT: Bernardo Redín.



Argentina: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Facundo Medina, Nehuén Pérez y Claudio Bravo; Fausto Vera y Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Nahuel Bustos o Matías Zaracho, Agustín Urzi; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.







Hora de comienzo: 22.30



Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)



Árbitro: Kevin Ortega (Perù)



TV: TyC Sports.