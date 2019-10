El seleccionador galés, Ryan Giggs, reconoció que "no hay comparación" entre Messi y Cristiano

El DT del seleccionado de Gales y ex compañero de Cristiano Ronaldo en Manchester United, Ryan Giggs, aseguró hoy que "no hay comparación" entre el portugués y el argentino Lionel Messi, al que calificó como "el mejor" de los que vio en su vida.



"Elegir entre uno u otro es muy difícil. Me gustaría decir Cristiano porque obviamente jugué con él y vi su evolución como futbolista, pero Messi es un genio", comentó el ex DT de Manchester United, de Inglaterra, en una nota con el medio DZN.



"Es un jugador que solo ves una vez en la vida, es tan simple como eso. Es muy difícil de elegir y yo querría decir Cristiano, pero no hay comparación", justificó.



Giggs destacó el trabajo de Gareth Bale, delantero de Real Madrid, en el seleccionado galés: "Es mi capitán, lidera a la selección con ejemplo, es un gran profesional y un jugador con gran talento. Es un jugador que puede cambiar cualquier partido".