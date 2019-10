El sello argentino Limonero fue distinguido en Alemania por su libro "Dentro de una cebra"

El sello Limonero fue distinguido por la International Youth Library, la biblioteca de literatura infantil y juvenil más grande del mundo, que se encuentra en Munich (Alemania), por la obra "Dentro de una cebra", con textos de Micaela Chirif e ilustraciones de Renato Moriconi. El objetivo de esa institución es promover la literatura infantil y juvenil de calidad, entre otras cosas, a través de la realización del festival bienal White Ravens, que reúne a autores, ilustradores y profesionales relacionados con la literatura infantil y juvenil de todo el mundo. Según la International Youth Library, se trata de "un libro especial porque el texto es hermético y enigmático, pero a la vez abierto y propicio a múltiples interpretaciones" donde el narrador en primera persona explica que durante un tiempo vivió dentro de una cebra, hasta que la cebra le sugiere que deberían mudarse: entonces, ambos –cebra y narrador– se van volando hacia las nubes. Pero nunca queda claro qué es la cebra. "Es esta ambigüedad lo que cautiva del texto de Micaela Chirif: no se dan explicaciones, no se ofrece una resolución. Son los propios lectores quienes deben definir el significado o la ausencia de significado", explican desde la institución sobre la obra editada por Limonero. A su vez, señalan que "las ilustraciones de Renato Moriconi, acuarela negra sobre fondos blancos y anaranjados, no brindan mayores pistas. Lejos de explicar el texto, ofrecen un ingenioso ejercicio de confusión a franjas blancas y negras, alternando luz y sombras para crear luminosidad y oscuridad tanto en el interior como en el exterior”. "Dentro de una cebra" ya había sido distinguido este año con la mención de honor en la categoría “Libros ilustrados para chicos”, del concurso Talking Pictures de la New York Rights Fair, la Feria del Libro de de New York. Se trató del único sello latinoamericano seleccionado, y también del único libro en español. Limonero es un sello editorial independiente, dedicado a la publicación y difusión del libro ilustrado, con un catálogo conformado por libros de poesía con imágenes, narrativa ilustrada, arte con texto y texto con arte. Muchos de los autores de sus libros pertenecen a países muy diversos como Argentina, Polonia, Estados Unidos, Chile, Portugal, Australia, Suiza, o Ucrania, y este año también obtuvo el premio como mejor editorial de América del Sur y América Central en la 56ª Feria del libro de Bologna, Italia.