El Senado de EEUU rechazó continuar con el juicio político a Trump y garantiza su absolución

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, rechazó hoy una moción de los demócratas para convocar a nuevos testigos y solicitar documentos adicionales en el juicio político al presidente Donald Trump, garantizando prácticamente la absolución definitiva del mandatario por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso.



En una votación nominal, los 100 senadores que conforman la Cámara alta sufragaron tal como se preveía: 49 a favor -47 demócratas y dos republicanos- y 51 en contra de sumar nuevas pruebas y testimonios, entre ellos las del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, testigo clave en el proceso de destitución a Trump.



Este es el tercer juicio político que enfrenta un presidente de los Estados Unidos y el tercero que no llega a concretarse.



Los demócratas acusaron en septiembre pasado a Trump por dos cargos: abuso de poder sobre su par de Ucrania y obstrucción al Congreso, una denuncia que se desarrolla en un año electoral y ante una nación dividida.



La votación se concreta a días, el próximo lunes del proceso de selección para las presidenciales de noviembre próximo con el caucus demócrata, y el martes está previsto que Trump de el discurso sobre el estado de Unión,



Según la oposición, Trump le dijo al presidente Vladimir Zelensk que mantendría congelados fondos de ayuda militar a Ucrania mientras luchaba contra Rusia en su frontera hasta que Kiev anunciara investigaciones contra su rival político demócrata Joe Biden, abusando de su poder.



Luego, por el bloqueo de la Casa Blanca a enviar pruebas o a que ciertos testigos declararan en la primera fase de investigación del caso, los demócratas añadieron a ese cargo el de obstrucción al Congreso.



El presidente republicano rechaza las acusaciones y dice ser víctima de una caza de brujas.



Los 47 demócratas y dos republicanos, Mitt Romney y Susan Collins, votaron hoy a favor de escuchar más testimonios, mientras que los republicanos restantes votaron en contra de la moción.



La votación se produjo después de cuatro horas de debate.



"Los hechos saldrán a la luz; con todo su horror, saldrán a la luz", dijo el líder de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, en una última apelación a los senadores republicanos que planeaban votar en contra de la moción.



"Los testigos que el presidente está ocultando contarán sus historias", agregó.



La defensa legal del presidente rechazó que el Senado hiciera "trabajo de investigación que la Cámara no hizo".



El cronograma para el juicio en el futuro sigue sin estar claro. El Senado se puso en receso indefinido después de la votación. Los demócratas podrían desplegar obstáculos de procedimiento que retrasen una votación final hasta la próxima semana.



El líder del Senado, Mitch McConnell, dijo en un comunicado: "Los senadores ahora se reunirán entre nosotros, con los gerentes de la Cámara y con el abogado del presidente para determinar los próximos pasos mientras nos preparamos para concluir el juicio en los próximos días".



En una de las primeras reacciones, Hilary Clinton condenó la votación del Senado.



"Con sus votos para que el presidente estadounidense no rinda cuentas ante nadie, los senadores republicanos han puesto los intereses de un presidente sobre los intereses de todos los estadounidenses. El único remedio ahora es que todos votemos en cantidades abrumadoras para reemplazarlos, y a él, en noviembre", escribió Clinton en Twitter.



Por su parte, el precandidato demócrata Bernie Sanders, dijo en su cuenta de Twitter: "Con una votación de 51 a 49 el Senado se negó a citar testigos en este juicio político. Nunca he oído hablar de un juicio en el que no hay testigos. Este es un día triste en la historia de Estados Unidos.