El Senado distingue a Nora Cortiñas con el premio "Juana Azurduy de Padilla"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Senado de la Nación, por iniciativa del senador Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur), otorgará hoy la Mención de Honor "Juana Azurduy de Padilla" a Nora Cortiñas, referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en una ceremonia que se desarrollará desde las 16, en salón Atrio de la Cámara alta.



Nora Morales de Cortiñas nació en Buenos Aires el 22 de marzo de 1930 y a partir de la desaparición de su hijo, Gustavo Cortiñas, militante de la Juventud Peronista, el 15 de abril de 1977, no cesó en su búsqueda y en el pedido de justicia.



En los fundamentos de su distinción se subraya la "solidaridad y compromiso" demostrados a diario por Cortiñas en cada conflicto gremial, social o en defensa de las víctimas de la violencia institucional de cualquier tipo y pone como ejemplo de ello su presencia semanal con los trabajadores cesanteados del Hospital Posadas, donde ella se atiende.



"Donde haya una injusticia ahí estará, Nora. Ha estado presente en los juicios a los genocidas y acompañando a los familiares en los juicios por gatillo fácil. Se ha solidarizado con los que luchan por las causas ambientales en general y en particular la de los pueblos indígenas en la defensa de la tierra y su cultura", destaca la convocatoria.



Cortiñas se reconoce feminista, es una ferviente luchadora por la legalización del aborto, ha denunciado los femicidios, la trata de personas y sostiene que la prostitución no es un trabajo.



La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora han recorrido el mundo: visitó a las mujeres de Kurdistán, estuvo en Japón con las esclavas sexuales de la Segunda Guerra Mundial y viajó a Chile a raíz de la convulsión social y política en ese país.



Además, Cortiñas -que en marzo próximo cumplirá 90 años- visita instituciones educativas de diferentes niveles, donde transmite a niños y jóvenes la lucha de las Madres hasta el presente.