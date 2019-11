El Senado homenajeó al ex ministro de Salud de la gestión de Raúl Alfonsín, Aldo Neri

El Senado otorgó hoy la mención de honor "Domingo Faustino Sarmiento" al ex ministro de Salud de la Nación y ex diputado nacional, Aldo Neri, por su trayectoria destinada a mejorar la calidad de vida de la comunidad y su compromiso con la salud pública.



Por iniciativa del senador del radicalismo, Mario Fiad, el evento se realizó en el salón Eva Perón del Palacio Legislativo, con la presencia del ex ministro de Salud del kirchnerismo, Ginés González García, funcionarios, legisladores y dirigentes de su partido, la Unión Cívica Radical.



Neri agradeció el premio, consideró que fue consecuencia de su trabajo para "combatir la desigualdad" y destacó que se trata de "un estímulo" personal.



Fiad sostuvo que Neri "ha sido un gran ministro, un gran profesional, pero por sobre todo es una gran persona y un entrañable amigo" del que "se aprende constantemente".



Egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como profesor honorario de Salud Pública y Director de la Escuela de Salud Pública, Neri fue además consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos y la Organización Mundial de la Salud, y dos veces diputado nacional.