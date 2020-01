El senado rechazó llamar a nuevos testigos en el juicio político a Trump, quien ahora será absuelto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, resolvió esta tarde no citar a nuevos testigos en el juicio político al presidente Donald Trump, lo que encamina la iniciativa impulsada por la oposición demócrata hacia un cierre anticipado del proceso.



Con una votación de 49 a favor y 51 en contra, la mayoría conservadora se impuso a los demócratas, que presionaban en busca de nuevas pruebas y testimonios, entre ellos las del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton.



El ex asesor estuvo hoy en boca de todos porque el diario The New York Times publicó hoy una nueva revelación contenida en el libro que está próximo a publicar, con datos que compliarían aún más a Trump.



Según el New York Times, citando el libro de Bolton, Trump ordenó en mayo de 2019 a Bolton organizar una reunión entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su abogado privado, Rudy Giuliani.



Rápidamente, Trump negó el reporte que ordenó a Bolton involucrarse directamente en un complot secreto para presionar al presidente de Ucrania y así obtener beneficios políticos personales.



La clave para que el juicio político a Trump continuara o fuera archivado estaba en que los demócracas consiguieran convencer a cuatro senadores republicanos para llegar a los 51 votos necesarios para ganar la votación, pero consiguieron sólo dos de esos votos.



Con este resultado, el juicio político será abortado en cuestión de días, cuando el cuerpo vote definitivamente por la absolución del mandatario.