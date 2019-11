El senador nacional José Alperovich negó "enfáticamente" haber violado a su sobrina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El senador nacional y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, negó hoy "enfáticamente" la denuncia por violación sexual presentada por una sobrina y dijo contar "con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad".



El descargo del senador, quien se encuentra con su familia en Miami, Estados Unidos, fue realizado en su cuenta de la red social Twitter, tras la publicación de una carta publicada por la joven, de 29 años, en el diario La Gaceta, de Tucumán, en la que denunció: "fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual".



"He tomado conocimiento por los medios de las denuncias radicadas por Florencia León. Al respecto, deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad", escribió el legislador.



En ese sentido, sostuvo que "Ya he dado instrucciones a mis abogados para ponerme a disposición de la justicia para aclarar lo sucedido, pues es en ese ámbito dónde se debe dilucidar lo ocurrido".



"Por otra parte, informo que desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima y ya con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia", expresó quien fuera tres veces gobernador de Tucumán.



Alperovich manifestó que "Todos saben quién soy. Llevo años desarrollando una honorable actuación pública, sin cuestionamientos algunos".



"Pues enfrentaré este embate con la esperanza de que la justicia ponga las cosas en su lugar y se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante", afirmó.



Mariela Labozzetta, titular de la UFEM, confirmó que la denuncia fue presentada en Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires, ya que los abusos fueron cometidos en los dos distritos, y se espera que un juez ordene las medidas de protección solicitadas por la joven.