El sindicalista Gerardo Martínez dice que en la causa de los cuadernos no tiene que haber impunidad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y miembro de la mesa directiva de la CGT, Gerardo Martínez, consideró que en la causa conocida como de los cuadernos “lo importante es que no haya impunidad”, y "que la Justicia actúe y vaya a fondo”. En una entrevista que pública hoy el diario cordobés La Voz del Interior, el sindicalista sostuvo que por la vía de la corrupción se está “estafando el destino de millones de argentinos que creen en el Estado. Tenemos que terminar con eso”. “Lo importante es que no haya impunidad. Que la Justicia actúe y vaya a fondo, es lo que merecemos como sociedad. No tengo elementos como para afirmar que la Justicia no es independiente”, dijo. Se refirió así ante las sospechas de parcialidad en la investigación judicial que plantean algunos sectores, particularmente de la oposición, sobre la causa que se originó en agosto del año pasado con los registros diarios que llevaba Oscar Centeno, chofer del ex funcionario de Planificación Federal del kirchnerismo Roberto Baratta Por otra parte, se refirió a la gestión del gobierno nacional y sostuvo que “se equivocaron mucho; cometieron errores, algunos no forzados”, y que “no estuvieron a la altura de lo que es gestionar un país”. Finalmente, destacó que la unidad del movimiento sindical es un desafío y que se hará “todo lo posible para lograrlo". "La sociedad debe tener como base la importancia de la unidad. Eso no significa ni sometimiento ni imposición. Estamos en una sociedad democrática que debe respetar el pluralismo”, resaltó Martínez.