El Sindicato Médico pide que Salud confirme si son seguros los equipos para prevenir coronavirus

El Sindicato Médico le presentó una nota a la ministra de Salud de la provincia, Alejandra Venerando, para pedirle que le confirme si los Elementos de Protección Personal (EPP) cumplen o no con las normas de seguridad necesarias para prevenir posibles contagios de coronavirus.

El secretario general del sindicato, Daniel Sanna, explicó a DIARIO HUARPE que desde el 6 de mayo le vienen pidiendo al Ministerio de Salud que confirme si realmente los EPP cumplen con las características técnicas necesarias para evitar que médicos o enfermeros contraigan coronavirus.

Dentro de la categoría de EPP entran los guantes, barbijos, máscaras, camisolines, cubrebocas y todo elemento que proteja al personal de salud.

"Tras la primera presentación que se hizo también ante la Subsecretaría de Trabajo, el 20 de mayo volvimos a presentar un escrito solicitando una respuesta concreta ya que es un tema que hace a la seguridad y la vida de los trabajadores, pero aún no recibimos respuesta", aseguró Sanna.

El médico agregó que poco después la declaración de un funcionario de Salud generó alarma entre los trabajadores. Es que el secretario administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz, manifestó ante diversos medios de comunicación que "se compraron elementos de protección personal que hoy no serían los más adecuados".

"Los dichos del secretario generaron temor y dudas entre los trabajadores que no saben si están realmente protegidos contra el virus, más teniendo en cuenta que en los últimos días hay testeos masivos y esta es una actividad muy peligrosa", manifestó Sanna.

Otra cosa que el dirigente remarcó como preocupante no saber si hay elementos que no cumplen con las normas y que tampoco les han dado un detalle de los materiales no adecuados para saber si se siguen usando o no y en qué lugares fueron distribuidos.

Ante estas dudas, el Sindicato Médico le pidió a Salud que le muestren las certificaciones de calidad realizadas para todos los EPP que la Provincia haya comprado desde el 1 de marzo a la fecha. También pide que le muestren certificados de calidad emitidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) conforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por último, pide que Salud le confirme si se cuenta con la cantidad suficiente de EPP conforme las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

Sanna aseguró que si no obtienen una respuesta de Salud recurrirán a la Justicia presentando un recurso de amparo para pedir que les garanticen a los profesionales de la salud que están trabajando con elementos de protección seguros y de acuerdo a lo que marcan las normativas vigentes.

Mientras el Sindicato Médico pide que le respondan sobre la calidad y cantidad de equipamiento de protección, el 29 de mayo Salud convocó a la prensa para mostrar los galpones en los que tienen almacenada gran cantidad de equipos e insumos.

Ese día Eliana Baudino, farmacéutica a cargo del área de Abastecimiento de la provincia, explicó que desde la declaración de pandemia por coronavirus se garantizó que los empleados de salud cuenten con los EPP.

La funcionaria dijo que "en este momento la provincia cuenta con la misma cantidad de insumos de EPP que se suelen utilizar para seis meses de trabajo normal, pero en esta etapa de pandemia se prevé que estos elementos duren para dos meses, ya estamos gestionando las siguientes compras".