El sueño de ascenso de Sportivo Peñarol comienza en Chimbas

Sportivo Peñarol empieza el reducido del Federal A recibiendo a Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos. El sueño del ascenso comienza a las 16.30 de este domingo en el estadio Ramón Pablo Rojas.

Atrás quedaron las 30 fechas de la primera etapa del torneo, en las que el Bohemio logró ubicarse en la quinta posición y meterse en ese puñado de equipos que lucharán por el segundo ascenso.

El conjunto chimbero tiene dos cosas a favor en estos octavos de final: la localía y que jugará con equipo completo. En la ofensiva recuperó a su figura Leandro Espejo y a Nelson Da Silva, que regresa de una lesión. Mientras que en la defensa contará con la vuelta de Agustín Bellone, que cumplió la suspensión.

Así las cosas, el equipo de Edgardo Herrera tendrá en el arco a Pave; en la defensa a Bellone, Yori, Pfund y Sacallan; en el medio campo a De Souza, Illanes, Montero y Salinas y adelante, Espejo y Fernández.

Los nombres en el conjunto visitante son Correa, Gurnel, Álvez, Mauri, Villagrán, Gutiérrez, Rizzo, Echagüe, Bravo, Rossi y Robles.

El árbitro será José Díaz.

Los otros equipos que juegan octavos son:

16.15 - Gimnasia y Tiro vs. Villa Mitre de Bahía Blanca

16.30 - Olimpo de Bahía Blanca vs. Las Parejas

17.00 - Sol de Mayo vs. Defensores de Belgrano

18.00 - Central Norte vs. Juventud Unida de San Luis

18.00 - Cipolletti de Río Negro vs. Gualeguaychú

18.45 - Chaco For Ever vs. Independiente Chivilcoy