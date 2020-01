El suizo Federer dio vuelta un partidazo y pasó a octavos del Abierto de Australia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El suizo Roger Federer tuvo una gran remontada hoy para ganarle al local John Millman por 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6 y 7-6 (8) y avanzar a octavos de final del Abierto de Australia, en lo que fue la victoria número 100 del 3 del ranking en este Grand Slam.



Federer, de 38 años y seis veces campeón en el Melbourne Park, sufrió contra el australiano Millman (47) durante cuatro horas y tres minutos de juego, en los que levantó un 0-3 y 4-8 en el súper tie break del quinto set y logró seis puntos seguidos para terminar festejando.



Con este triunfo, el ex número uno del mundo y ganador de 103 títulos ATP se convirtió en el primer tenista en llegar a una centena de victorias en dos torneos de Grand Slam, ya que suma 100 en Australia y 101 en Wimbledon.



En la próxima ronda, Federer, que llegó a 1.240 triunfos en el circuito y 360 en torneos Majors, jugará contra el húngaro Marton Fucsovics (67 del mundo), al que le ganó las dos veces que se cruzaron: en octavos del Abierto de Australia 2018 y en los cuartos de final de Dubai 2019.



"Estoy muy feliz después de ganar este durísimo partido. Nunca me sentí cómodo, él hizo un gran juego, me la hizo muy difícil", declaró Federer en el Rod Laver Arena después de concretar el encuentro más peleado de la noche australiana.