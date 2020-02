El Súper TC2000 pondrá primera en San Juan

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Súper TC2000, que tendrá esta temporada como figura rutilante al carioca Rubens Barrichello -ex piloto de Fórmula 1- como integrante del equipo Toyota Gazoo Racing, confirmó al autódromo “Eduardo José Copello”, de San Juan, como el escenario de apertura de su campeonato, el 22 de marzo.



Tras recibir la aprobación de la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino, el Súper TC2000 comenzará su calendario el 22 de marzo en el Autódromo Eduardo José Copello - El Zonda, de San Juan.



La continuidad del campeonato se dará con la segunda fecha, a desarrollarse el 5 de abril en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, en tanto la tercera carrera será el 3 de mayo en el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca, conocido también como Aldea Romana.



Rubens Barrichello, quien corre actualmente en el Stock Car brasileño con un Toyota, es el ex piloto de Fórmula 1 que más grandes premios disputó, 323 en 19 temporadas, con 11 triunfos, e integró escuderías como Jordan, Ferrari, Williams, Honda, Stewart Brawn.



Barrichello tendrá como compañeros al bonaerense de Del Viso, Matías Rossi; el loberense Mariano Altuna, y al mendocino de Guaymallén, Julián Santero.



La escudería YPF Chevrolet incorporó como director técnico al arrecifeño Alberto Canapino, y trabajará en el Cruze de su hijo Agustín, y el mendocino Bernardo Llaver.



El chaqueño Juan Manuel Silva retornará a la categoría y lo hará en el equipo Honda Racing, marca con la que obtuvo el título en 1999. Serán sus compañeros el santafesino de Capitán Bermúdez, Fabián Yannantuoni, y al cordobés Juan Angel Rosso.



Por su parte, el Fiat Racing Team tendrá dos nuevos integrantes, el cordobés de Isla Verde, Franco Girolami, y el nicoleño Bruno Armelini, ex piloto de TC2000, que se suman al chaqueño de Villa Angela, Matías Muñoz Marchesi.