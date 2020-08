El TC no arranca el próximo fin de semana

Lamentablemente llegó la noticia que nadie quería escuchar en el mundo de los fierros. La vuelta del automovilismo, con el Turismo Carretera el próximo fin de semana, no prosperó. La autorización por parte del Gobierno, que tanto esperaba la gente de la ACTC, no llegó y ahora el reinicio no tiene fecha.

El martes fue un día de muchos llamados para tratar de destrabar la situación pero la realidad le ganó a la ansiedad. El encuentro que se había pactado en su momento entre ACTC y Gobierno, para dar a conocer la noticia, se fue dilatando y a pocos días de la vuelta todo quedó en punto muerto.

No solo para el TC sino para todo el mundo del deporte motor la noticia cayó como un balde con agua fría. Más allá de saber que el panorama no era alentador, por la cantidad de contagios de Coronavirus en las últimas semanas, la esperanzaba estaba depositada y había confianza, por ejemplo del lado del piloto sanjuanino Facundo Della Motta, quien ya tenía todo listo para viajar este miércoles rumbo a La Plata para competir por la tercera fecha del TC, pero se quedará con las ganas y deberá seguir esperando.

El automovilismo no bajará guardia y seguirá trabajando para regresar. No hay dudas que se vendrán días complejos y de muchas negociaciones. Entre la ACTC y la CDA del Automóvil Club Argentino deberán que rearmar los calendarios en un año que tiene cada vez menos meses. ¿Se correrá el 6 de septiembre? Es la pregunta que se hacen varios. La respuesta: Dificíl.