El Teatro del Bicentenario, el nuevo integrante del Patrimonio Cultural de San Juan

El Teatro del Bicentenario fue declarado “Bien integrante del Patrimonio Cultural de la Provincia de San Juan”, bajo la ley provincial 571-F.

El patrimonio cultural está constituido por los bienes que son considerados de gran valor porque son irreemplazables, no sólo por lo edilicio sino también por el valor histórico y lo que representa para una sociedad y su cultura.

Además cuenta con el respaldo como Sitio Histórico Provincial encuentra en la ex Estación San Martín, ícono de las primeras épocas de San Juan, complementado con el Centro Cultural Estación San Martín.

Asimismo, el teatro se erige como uno de los espacios culturales más importantes del país y cuenta con un moderno diseño y excepcionales condiciones tecnológicas y acústica que lo colocan entre los mejores del mundo, lo que lo hizo encontrarse dentro de la plataforma My Opera Player, junto con teatros como el Colón, el National Center for the Performing Arts de Pekín o la Ópera Nacional de París.

La gala de apertura del Teatro del Bicentenario se llevó a cabo el 21 de octubre de 2016, con la puesta en escena en la sala principal de la obra «Carmina Burana», de Carl Orff, anticipada con un despliegue artístico en la explanada de ingreso. El evento de apertura involucró a más de 500 artistas y técnicos sanjuaninos que, junto a la Fura dels Baus, inauguraron las actividades de la institución.

En los casi 4 años de funcionamiento, el teatro ha recibido a artistas como Les Luthiers o Dios Salve a la Reina, además de artistas internacionales como Eduardo Guerrero, bailaor, o el Trio Zukerman, conjunto de cuerdas.

Además es uno de los polos para artistas y técnicos locales. En 2019, el teatro realizó de manera íntegra la primera adaptación en español de la ópera la Flauta Mágica. Cabe destacar también las adaptaciones de los números de la Fiesta Nacional del Sol.

Por último, el Teatro no solo fue sede de eventos artísticos, desde allí se hizo la presentación del TC y Sergio Uñac, gobernador de San Juan, asumió su segundo mandato.