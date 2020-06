El teatro sanjuanino vuelve junto al Kümmel en formato video

El teatro Oscar Kümmel realiza "Reencuentro en el Kümmel", una iniciativa que ofrece cada sábado una obra de teatro para ver por streaming.

Son unipersonales u obras de no más de dos actores donde se respeta el distanciamiento social, filmadas a dos cámaras, transmitidas en diferido, sin público presente y bajo protocolo sanitario. Cada obra recibió del teatro un premio de $2.500.

La primera obra en estrenar fue "La lengua de las mariposas" que ya está disponible en la página de Facebook del teatro. Es una adaptación del cuento de Manuel Rodríguez, realizada por el elenco Malatrama, dirigida por Pablo Flores y actuada por Rubén Omar Rodríguez. En esta adaptación la historia se traslada a la dictadura militar de 1976 y cuenta con regionalismos cuyanos.

Sobre la puesta en escena, Flores aclara que no trabajan con un concepto fijo de lo que es el teatro, según sus palabras: “Si uno se queda en esa discusión de qué es teatro o si es posible en medios virtuales, uno se queda sin hacer nada, paralizado”.

Manuel aclara que se trata de modificar lo menos posible el acto teatral. Para transmitirlo en redes, no hay montaje ni edición que interrumpa el sentido de la obra y se filma en una sola toma.

La segunda seleccionada es "Vida y obra de Paco Paquito", unipersonal clown dirigido por Benjamín Slavutsky y actuada por Javier Ponce. La obra trata sobre el desafío de salirse de lo impuesto. Para Javier es un desafío por el formato grabado, sin embargo, lo toma como un desafío y también lo estimula como experiencia nueva. “Es rarísimo esto y más en el contexto del payaso porque necesita del contacto con el público”, agrega.

Ponce espera que la nueva normalidad no sea tan distinta a la que teníamos antes de la pandemia.

La tercera es "Lagartijas" del elenco de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, con texto de la dramaturga sanjuanina Susana Lage y la única con dos actores: Marcelo Gallardo y Daniela Olivares. La obra cuenta la historia de un matrimonio rural frustrado. Esta es la primera vez que la obra se pone en escena en la provincia, antes pasó por distintos festivales y ciclos del país.

Como dramaturga, Susana habla de la “abstinencia” por la que pasan sus colegas actores al no poder pisar un escenario. Sobre la metodología aclara que el teatro es “presencia y presente” y que esto no se puede replicar vía streaming. Sin embargo, esta alternativa permite que los actores dejen la “abstinencia de pisar un escenario”, agregó.

Si esta metodología cambiará la forma de consumir artes escénicas, Lage plantea que la historia del teatro griego no ha cambiado mucho, pero que modificaciones por algún tiempo van a implementarse. Entre esas nombra la posibilidad de montar obras en espacios abiertos y con distanciamiento entre el público.

La última seleccionada es "El nombre" de Griselda Gambaro que será actuada y dirigida por Fernanda Espejo. En ella la identidad es el tema que trabaja.

Fernanda cuenta que el parate de las actividades afectó tanto su economía como las actividades ha realizar porque tenía planeado participar de eventos como el Festival Teatro Arriba y la Teatrina tanto arriba del escenario como espectadoras y estas que se vieron suspendidas. “Las artes escénicas en general han sufrido bastante el impacto de la pandemia por no poder laburar”, agregó.

El desafío no sólo es técnico en el caso de Fernanda, sino que actoralmente debe trabajar sobre una respuesta imaginaria porque no estará el público y no tendrá ese feedback inmediato, para eso piensa en filmarse y así ver cómo es su presentación antes de grabarla.