El techo de cristal de las mujeres en la Justicia sanjuanina cedió un poco, pero no alcanza

En el Poder Judicial de San Juan, al igual que en muchos otros ámbitos, la paridad de género sólo se ve reflejada en los estratos inferiores de la pirámide de poder. Mientras más arriba y más cerca de los puestos de decisión, más grande se hace la brecha entre la cantidad de hombres y mujeres. Tanto es así que mientras el 57% de los integrantes de este poder del estado son mujeres, solo el 20 al 25% de los cargos de mayor jerarquía están ocupados por juezas o camaristas.

Adriana García Nieto, la primera mujer integrante de la Corte de Justicia, junto con otras representantes se sumaron a la iniciativa nacional “Más mujeres, más justicia”. Todas son parte de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, que tiene 11 integrantes locales, y decidieron mostrar la situación de la provincia en un extenso informe en el cual se ve cómo desde 2018 hasta la fecha “se han hecho avances, pero todavía falta muchísimo”.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la ministra de la Corte explicó que desde hace tres años están realizando estadísticas detalladas para saber cómo avanza la paridad de género en la Justicia. El objetivo es que la sociedad vea en detalle cómo todavía no hay una representación equitativa pero también cómo los esfuerzos “de una política en cuestión de género” han abierto las puertas.

“Hace pocos años era inimaginable que iba a existir esta política en el Poder Judicial o que íbamos a tener una oficina especializada, pero la sociedad y la capacitación han impulsado los cambios”, explicó quien es la primera mujer en 150 años que ocupa uno de los cargos más importantes en el órgano judicial. Esto, dijo, sirve como impulso para que más representantes puedan acceder a los espacios de decisión, lo que se traduce como una Justicia más equitativa porque “las mujeres somos quienes podemos aportar una mirada integral y desde una empatía” y, aclaró, “las decisiones se toman mejor cuando están sentados a la mesa”.

Pero García Nieto también aclaró que no solo tiene que ver con que haya una Justicia “mejor” por la representación femenina. “Independientemente de cuánto más ayude a la Justicia o al Estado que estemos presentes, es una cuestión de derecho”, afirmó. A su vez, tiene que ver con visibilizar que “tenemos las mismas capacidades y que el hecho de que se nos asocie con la empatía y la sensibilidad no quiere decir que no podamos tomar decisiones firmes, porque la firmeza es compatible con esas características”.

Los datos que arroja el informe

Las estadísticas confirman que todavía existe un techo de cristal en la Justicia local, con una subrepresentación que crece mientras más poder de decisión tiene un cargo. Comparada con otras provincias, San Juan tiene un sistema judicial algo más equitativo. En varios puntos del país no hay mujeres en las Cortes de Justicia.

En los órganos dependientes de la Corte de Justicia hubo un leve aumento entre la cantidad de trabajadoras mujeres. En 2018 había un 54.74%, en 2019 ascendió al 55.39% y en 2020 llegaron al 55.48%. La diferencia se nota a la hora de ver los cargos de mayor jerarquía: Ministros, Camaristas, Jueces y Jueces de Paz.

En 2018 el total entre todas las funciones era que había 33 mujeres y 61 varones. En 2018 solo había mayoría de mujeres en los Juzgados de Paz, con una relación de 16 a 12. En cambio, había 26 jueces hombres y 10 mujeres en otras áreas, 19 camaristas hombres y 6 mujeres y una sola mujer ministra, Adriana García Nieto.

En 2020, dos años después, había seis camaristas mujeres y 18 hombres. La distancia porcentual cambió por la disminución de los cargos. Entre los jueces de primera instancia se sumó una mujer, quedando en 11 y los hombres descendieron a 22. En la justicia de Paz, quedaron 14 y 14. Si bien hubo una variación, sigue siendo baja.

En el Ministerio Público Fiscal, en general, la representación femenina subió de 44.19% en 2018 al 52.87%. El salto se dio en el último año, ya que en 2019 alcanzó el 45.55%.

El Ministerio Público de la Defensa es el único donde la mayoría de los integrantes son mujeres e incluso la brecha se equilibró hacia el sector masculino. En 2018 la relación era 67.24% a 32.76% de hombres, en 2019 la cantidad de mujeres descendió al 64.17% y en 2020 la cantidad quedó en 64.35% de integrante femeninos y 35.65% masculino.