El técnico de San Martín se muere por dirigir a River en el futuro

El técnico de San Martín, Paulo Ferrari, demostró cuánto cariño siente por River tras su paso como jugador y admitió que sueña con, algún día, ocupar el puesto de entrenador.

"Me gustaría dirigir River. Le tengo mucho cariño porque pasé momentos importantes e hice amigos. Es un lugar extraordinario y uno de los clubes más grandes del mundo, cualquier persona querría dirigirlo. La gente me trata muy bien y eso es muy importante", le dijo a Radio Colonia.

También, emitió su opinión sobre Marcelo Gallardo: "Siempre fue una persona con mucha personalidad que transmite muy bien lo que quiere, sabe manejar al equipo. Me ponen contentos sus logros porque es una gran persona y me ayudó muchísimo". Y reconoció: "No sé si me imaginaba todo esto que vivió, porque es muchísimo, pero siempre tuvo el perfil competitivo que tiene ahora. Hablábamos de fútbol y dentro de la cancha te ordenaba, se fijaba en los detalles. Estaba metido en el partido constantemente. Eso marcó una diferencia".

También, y siguiendo con los equipos con los que quedó identificado, se refirió a la situación de Marco Ruben en Rosario Central: "Tomó esa decisión de alejarse del fútbol, pero veremos si es definitivo. Estaba muy bien física y futbolísticamente. Podría haber seguido jugando, pero hay veces que los jugadores sufrimos un poquito y hay que apoyarlo".

Por último, habló de su proyecto en San Juan: "Estoy arrancando con todo esto que es nuevo, la pandemia nos tiene expectantes. Estoy en San Juan acomodándome con Germán Rivarola, Javier García y Julio Kleiner. Siempre trato de acomodarme al equipo y jugadores que tengo, pero con la idea de ser protagonista". Y definió su estilo: "Tuve entrenadores bárbaros que han sido maestros para mí como (Miguel) Russo, (César) Menotti, (Diego) Simeone, (Juan Antonio) Pizzi, entre otros. Todos me enseñaron mucho".

Se complica el inicio de los entrenamientos en San Martín

El día jueves, la mayoría de los equipos de la Primera Nacional dieron inicio a los entrenamientos presenciales. Luego de varios meses atados a la tecnología, los planteles profesionales comenzaron, por turnos, a entrenar en una cancha.

Aunque el caso no es igual para todos. En la provincia de San Juan el brote del coronavirus hizo estragos y obligó a volver a la Fase 1, con lo que complicó todos los planes que tenía la Comisión Directiva de retornar.

De tal modo, que se deberá esperar hasta el día sábado para conocer el diagnostico final y ver si se sale de la Fase que prohíbe la actividad física en grupos. Se prevé que una vez levantada la restricción, el plantel se hará los hisopados y retorne a principios de la semana que viene, mediante los protocolos de AFA.