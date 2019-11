El técnico Oldrá mantiene una duda para visitar a Patronato

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Godoy Cruz de Mendoza, Daniel Oldrá, mantiene una incógnita para definir la alineación del equipo que este lunes visitará a Patronato, en Paraná, a partir de las 19.00, por la 14ta. Fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.



El director técnico del elenco 'bodeguero' aún no resolvió si Marcelo Freites o Leandro Vella serán parte del elenco principal.



En caso de que lo haga el primero, el DT apostará a un dibujo táctico 3-5-2.



Pero si actúa el ex Instituto de Córdoba, el entrenador intentará cortar el circuito de fútbol del rival, con un esquema 4-4-2.



Entonces, la alineación de Godoy Cruz comprenderá a Juan Cruz Bolado; Néstor Breitenbruch, Miguel Jacquet y Joaquín Varela; Freites o Vella, Kevin Gutiérrez, Juan Andrada, Gabriel Alanís y Agustín Aleo; Juan Brunetta y Tomás Badaloni.



La lista de jugadores que mañana viajará a Paraná es completada por Andrés Mehring, Nahuel Arena, Agustín Manzur, Said Romero, Ezequiel Bullaude, Valentín Burgoa, Julián García y Sebastián Lomónaco.



Godoy Cruz (6 puntos), último en las posiciones, buscará cortar una racha de dos derrotas seguidas este lunes, en el choque ante Patronato (13), en el estadio Presbítero Grella de la capital entrerriana.