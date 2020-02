El técnico Osella analiza variantes en Colón para visitar el sábado a Newell's

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El director técnico de Colón de Santa Fe, Diego Osella, analiza realizar variantes para visitar el sábado a Newell's Old Boys de Rosario, por la 21ra. fecha de la Superliga, una de ellas obligada por la suspensión del marcador lateral Alex Vigo.



El entrenador "Sabalero" no contará con Vigo, quien ante Racing Club (1-1) llegó a la quinta amonestación, por lo que podría producirse el debut del defensor central Bruno Bianchi, un refuerzo que aguarda su oportunidad en el banco de suplentes.



De todas formas, Osella cuenta en el plantel con el experimentado Gastón Díaz, quien sería el reemplazante natural de Vigo porque juega en el mismo puesto.



Pero en el arranque de la semana el técnico analiza otras variantes en virtud de la mejora observada en el equipo en el segundo tiempo ante Racing, con los ingresos de Rodrigo Aliendro y Gabriel Esparza.



En ese sentido, los candidatos a dejar su lugar son Tomás Chancalay y Marcelo Estigarribia, es decir los ocupantes de los carriles en el mediocampo, aunque también atraviesa un bajón futbolístico el volante central Federico Lértora.



Además, el aporte del colombiano Wilson Morelo en la red contraria podría llevar a Osella a incluirlo desde el comienzo, aunque por el momento el entrenador no ha sumado jugadores de ataque más allá de la presencia en el área de Lucas Viatri y en la zona de gestación de Luis "Pulga" Rodríguez.