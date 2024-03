El thriller que arrasa en Amazon Prime Video

Una nueva producción española está causando revuelo en el mundo del entretenimiento dentro de Amazon Prime Video. Se trata de una serie de suspenso inspirada en una exitosa novela de Juan Gómez Jurado. La misma, se encuentra creada por Amaya Muruzabal y dirigida por Koldo Serra y Julián de Tavira. “Reina Roja” es como se titula el filme que está siendo furor en las pantallas con su única temporada de siete capítulos.

La trama del título disponible en Amazon Prime Video, “Reina Roja”, gira en torno a Antonia Scott, una mujer con un coeficiente intelectual fuera de lo común, quien se convierte en el eje de un proyecto policial ultrasecreto. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser un don, termina convirtiéndose en una maldición cuando pierde todo. En el momento en que un crimen grotesco sacude a la alta sociedad, la organización Reina Roja se activa, reclutando a Antonia y al temperamental policía Jon Gutiérrez para resolver el caso.

La crítica especializada ha elogiado la serie, destacando su autenticidad y fidelidad a la obra original. “Decider” describió: “A veces se pueden mezclar varios de los mismos ingredientes en algo muy sabroso, y ese es, hasta ahora, el modus operandi de Reina Roja“. Por su parte, “Cinemanía” comentó: “Los amantes de la novela negra vivirán una experiencia más que satisfactoria a través de un thriller vertiginoso“.

El “IGN España” elogió la serie “Reina Roja” afirmando: “Muy auténtica y fiel a la obra original (…) No es la típica serie de crímenes, sino que tiene algo más que contar y lo hace con mucha coherencia”. Sin embargo, no todas las opiniones son igual de entusiastas. En el caso del “Diario El País”, afirmó: “Ofrece el entretenimiento que se espera de ella. Pero en un mercado tan saturado de productos televisivos, no logra dar con la pieza distintiva que haga que se quede en nuestro recuerdo”.

Reparto de la serie de Amazon Prime Video

Eduardo Noriega.

Alex Brendemühl.

Urko Olazábal.

Emma Suárez.

Andrea Trepat.

Celia Freijeiro.

Nacho Fresneda.

Vicenta N’Dongo.

Karmele Larrinaga.

Pere Brasó.

Fernando Guallar.

Selam Ortega.