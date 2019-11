El titular del autódromo de Rosario, "sorprendido" por el operativo por trata de personas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente del autódromo de Rosario, Mauricio Malano, aseguró hoy que fue "sorprendido" por el operativo de fuerzas federales que el domingo irrumpieron en plena carrera de Turismo Nacional para detener a dos miembros de una agencia de promotoras acusados de trata de personas con fines de prostitución.



"Fue una sorpresa para nosotros, no sabíamos nada", señaló en relación al operativo ordenado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el que además se detuvo a un tercer implicado en la localidad bonaerense de Pilar.



Malano señaló a la Radio2-Rosario que luego de detener a un hombre y a una mujer, el jefe del operativo le comentó "que hace mucho tiempo que venían trabajando" en este caso y que "estaban siguiendo a una agencia de trata de personas" .



"Pusimos toda la infraestructura del autódromo para que el operativo se pudiera hacer", aseguró.



"La empresa que comercializa este tipo de competencias, acredita a los pilotos, a sus allegados, a los sponsors y a las agencias de promotoras, por afuera de lo que son las boleterías propias del autódromo", explicó el presidente del autódromo Juan Manuel Fangio.



Sostuvo que no vio "nunca" este tipo de delitos en el autódromo rosarino,



El domingo "había entre 80 y 90 promotoras en el autódromo", pero el operativo recayó sobre una agencia en particular, que tenía contratadas "a unas 15 mujeres", indicó.



"Hay categorías (de automovilismo) que están sacando a las promotoras de sus competencias justamente por este tema", agregó.



En Rosario fueron detenidos una mujer que sería la dueña de una agencia de promotoras con domicilio en la ciudad de Buenos Aires y un hombre que actuaba de chofer de una camioneta que transportaba a las chicas por distintos circuitos automovilísticos del país.



En otro operativo realizado en la ciudad de Pilar, simultáneo con el de Rosario, quedó detenido un hombre quien junto a la mujer aprehendida serían los dueños de la agencia investigada.



Fuentes vinculadas a la causa dijeron a Télam que en los operativos, efectuados por agentes de la Policía Federal, actuaron además asistentes sociales y psicólogas del Ministerio de Justicia de la Nación.