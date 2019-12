El titular del flamante gremio de la economía popular señaló como "un logro" la unidad alcanzada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general de la flamante Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban "Gringo" Castro, consideró hoy "un logro" el lanzamiento formal de este gremio que, según indicó, "respetará la paridad de género y la diversidad".



"Es un logro que llevó cuatro años de discusión ya que la idea que planteamos de la economía social no estaba instalada en todos los movimientos populares”, sostuvo Castro en declaraciones formuladas a FM La Patriada.



En ese marco, reconoció que la intención de la UTEP es incorporarse al seno de la CGT pero indicó que, para eso, es necesaria "la unidad" del movimiento obrero.



"Tiene que ser un combo, la incorporación de las CTA y de nosotros. Llevará el tiempo que tenga que llevar y no vamos a forzar nada, pero pensamos que hay una nueva configuración de la clase trabajadora que tiene que estar expresada", aseveró el flamante titular de la UTEP.



Además, aclaró que si bien algunos referentes de los movimientos sociales que conforman la UTEP ocupan cargos en la gestión de Alberto Fernández, eso no implica que sean parte del Gobierno y que no vayan a discutir nada.



"Vamos a tratar de consolidar todo lo que es la organización popular y a debatir lo que nos parezca que no corresponde. Quizás no se van a tener que saldar esas cuestiones como tuvimos que hacerlo con el gobierno de Mauricio Macri en las calles, pero seguramente hay miradas comunes y las no comunes las vamos a discutir", aseveró el flamante titular de la UTEP.



El sábado último, en un acto realizado en el microestadio de Ferro, fue presentado formalmente este gremio, que reúne a cuatro movimientos sociales: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán.



En esa ocasión, fue proyectado un video con un saludo del presidente Alberto Fernández, que celebró la conformación de este nuevo gremio, que aglutina a trabajadores de la economía popular.



Fernández celebró la conformación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular al considerar que "la unidad es una fuerza singular", a través de un video difundido en el microestadio de Ferro.



"Me hubiera gustado estar con ustedes, pero no puede. Los saludo desde Olivos, me hubiera gustado estar con ustedes, pero hoy tengo un día complicado. Es muy bueno que hoy estén sellando la unidad para la conformación de un nuevo sindicato. La unidad es una fuerza singular", les dijo el jefe de Estado.



"Con unidad van a poder lograr que la sociedad los reconozca como actores de este presente. Ustedes, como fuerza son parte de este gobierno y muchos de ustedes ocupan cargos. Hay un Estado que los reconoce. Los abrazo y no aflojen. Un abrazo grande y feliz navidad", señaló Fernández en su mensaje.



En tanto, en la entrevista que concedió esta mañana, el titular del flamante gremio destacó el camino de la unidad y sostuvo que, "más allá de las diferencias, hay que hacer un gran esfuerzo" en pos de esa unidad.



"Sabemos lo que viene del otro lado, que vemos en muchos países de Latinoamérica la necesidad del capital financiero internacional de profundizar la fragmentación social. Ése es el negocio porque, por más caos que exista, ellos siempre sacan rédito", aseveró el "Gringo" Castro.