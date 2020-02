El "Topo" Lóndero sacó a relucir su coraje y avanzó en el Argentina Open de tenis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El cordobés Juan Ignacio Lóndero salió airoso de momentos difíciles y logró instalarse en los octavos de final del Argentina Open, tras superar hoy en un reñido partido al eslovaco Filip Horansky por 6-4, 4-6 y 6-2, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El "Topo" Lóndero, ubicado en el puesto 69 del ranking mundial de la ATP, mostró muchos altibajos y se impuso sobre Horansky (182) al cabo de dos horas de juego, en su primer triunfo en el ATP porteño, ante no más de 3.500 espectadores que se quedaron a presenciar la jornada nocturna.



El tenista nacido en Jesús María hace 26 años jugará su próximo partido en los octavos de final este jueves frente al serbio Laslo Djere (35), quien previamente eliminó en la cancha número 2 al argentino Francisco Cerúndolo (239) por 6-2, 2-6 y 6-4.



Lóndero comenzó el partido muy errático y con tiros muy cortos, siendo sorprendido por el eslovaco, que ingresó al cuadro principal tras atravesar la clasificación.



El europeo, con tiros más profundos, quebró al cordobés con una derecha cruzada y se puso 2-0, para luego estirar a 4-1 cuando habían transcurrido 20 minutos de juego.



Lóndero, muy nervioso, recuperó el quiebre luego de aprovechar un par de errores de derecha de su rival (3-4) y reaccionó para igualar con su servicio. Ahí tomó confianza y se llevó el set por 6-4.



El inicio del segundo parcial fue casi idéntico al anterior, con el cordobés fuera de foco y el europeo más preciso, con lo que tomó una ventaja de 4-1.



Si bien el "Topo" se recuperó y se puso a tiro 5-4 abajo, no le alcanzó y perdió el set, por lo que la definición se estiró al tercero.



Lóndero logró un quiebre rápido, se adelantó 1-0 y eso le dio la confianza que le hacía falta para dominar a su rival por completo, merced a una mayor velocidad de pelota y a que arriesgó más y acertó, para llevarse el set por 6-2 y ganar el partido.



El grito desaforado "Vamos" que repitió en dos ocasiones mientras recibía el aplauso del público le sirvió para liberar las tensiones que había acumulado.



"Comencé muy nervioso, con dolor de estómago y cierto 'cagazo' que me dominaba por completo. Recién en el tercer set me solté", se sinceró el cordobés en declaraciones a la prensa.



"Estoy mentalmente con bajones, eso debo solucionarlo, Quiero superarme y salir adelante", comentó con autocrítica Lóndero, quien no pudo defender la semana pasada su título en Córdoba, al perder en cuartos de final con el serbio Djere.



"En Córdoba me ganó apenas por dos puntos. Espero estar mejor para competir con él este jueves, intentaré repetir lo que hice en el tercer set", concluyó Lóndero, quien en su provincia perdió el viernes pasado con el serbio por 7-6 (7-5), 3-6 y 7-6 (7-5).



La victoria de Lóndero fue la segunda de un argentino durante este jornada, la otra la del santafecino de Armstrong Facundo Bagnis (134), mientras que las derrotas llegaron por el lado de los dos juveniles invitados al torneo, Facundo Díaz Acosta (471) y Francisco Cerúndolo (239).



Otro argentino, Federico Delbonis (87), se había instalado ayer en los octavos de final, mientras que los máximos favoritos al título, Diego Schwartzman (14) y Guido Pella (27), debutarán en el certamen el jueves.