El trabajo, los planes y la economía, los ejes de la V Semana Social

En tiempos de turbulencias económicas para la Argentina, cuya mayor consecuencia se refleja en un sostenido crecimiento de la inflación, la Comisión de Justicia y Paz dependiente del Arzobispado de San Juan realizó la V Semana Social cuyo eje principal fue repensar el rol del trabajo y los planes sociales. Precisamente el desempleo es otro de los problemas que enfrenta el país, por lo que especialistas de distintos ámbitos se dieron cita en DIARIO HUARPE para reflexionar al respecto.

En esta ocasión participaron del conversatorio la ministra de Hacienda de la Provincia, Marisa López; el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios y el economista Fabián Saffe.

Fabián Saffe, economista

El papa Francisco nos invita a cambiar el paradigma económico, a entender que la economía tiene otro sentido, que el hombre no es un buscador de bienes, sino de sentidos. Nos invita a pensar una economía que tenga como fin dar trabajo, no generar las máximas riquezas. El trabajo está en el centro, por eso cuando Francisco pide cambiar la economía tradicional que se centra en la acumulación, también lo hace en las formas de producción. Y pide vivir poniendo al hombre en el centro y a ver el mundo desde los ojos de los excluidos.

El trabajo del hombre representa la principal fuente en la construcción de este nuevo paradigma que invita a pensar el papa Francisco. Hace alrededor de un mes les habló a los jóvenes economistas en Asís. Les aconsejó que piensen el mundo desde la visión de los excluidos y en el trabajo como el centro de la economía, como lo decía San Francisco de Asís.

Incluso se refiere a estos jóvenes que parecen no encontrarle sentido a la vida y que encuentran un sistema tecnocrático, donde la tecnología sólo sirve para generar riqueza acumulando. A esto Francisco le dice no y nos pide encarnar un cambio desde el discurso y la acción repensando la dimensión espiritual en esta búsqueda del hombre para que la economía no sea acumular por acumular.

Marisa López, ministra de Hacienda

Comparto lo que dice el papa Francisco. Desde el Estado siempre es muy difícil encontrar la articulación perfecta, pero si uno mira nuestro presupuesto provincial reafirmamos este lema de la Semana Social que nos invita a pensar el crecimiento con inclusión. Nosotros apostamos al crecimiento con equidad social, es decir, es la convergencia productiva, el crecimiento económico y por supuesto teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. San Juan está entre las tres provincias que mayor porcentaje destina a la inversión en infraestructura base, pero también en infraestructura social para que una persona viva dignamente: vivienda, cloacas, agua, energía.

La única manera de crecer es a través de la actividad privada, pero ese crecimiento económico debe ser sustentable y con todos incluidos. Y que ese crecimiento provoque mayor cantidad de empleo. Debemos centrarnos en el trabajo; que ese trabajo sea de calidad, bien remunerado y en definitiva provoque el bienestar como ser humano dignificado.

En ese sentido, comparto lo que decía la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, quien afirmó que no le dice que no a los planes sociales, sino que tenemos que encontrar el puente que vincule el plan social con el trabajo. Esto es acompañar a las personas en el momento de necesidad, que involucra a muchas mujeres, y vincularlas con el trabajo. No siempre es fácil, pero estamos tratando de hacerlo.

Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan

La industria en San Juan es la mayor tomadora de mano de obra del sector privado. Eso nos llena, por supuesto, de responsabilidades. Institucionalmente, venimos trabajando en distintas comisiones de trabajo que nos permiten fortalecer la industria, generar las herramientas necesarias y articularnos con el Gobierno, distintas cámaras empresariales y sindicatos. Todos estamos de acuerdo con que de esto no se sale solos, sino en conjunto. Como institución trabajamos fuertemente en la formación y capacitación. Esa es la clave para transformar un montón de realidades y para generar trabajo digno y de calidad. Nosotros tenemos un Estado que genera las herramientas que luego los privados tomamos para poder seguir potenciando.

La economía sanjuanina se diversificó primero con la promoción industrial y luego con el desarrollo de distintos proyectos mineros. Todos los sectores son importantes, no es sólo agro o minería. A la vez venimos trabajando mucho con el Estado, por ejemplo, con el programa Vincular en conjunto con la Uocra, Desarrollo Humano y la Cámara de la Construcción. Cada uno hizo su parte para poder formar nuevos trabajadores. A la actualidad tenemos 120 personas formadas en oficios a partir de detectar cuáles faltaban. Es importante entonces ver la necesidad y luego capacitar articulando con el Estado. Todo esto repercute en mayor toma de mano de obra, que es lo que todos queremos.

Los actores sociales

La segunda parte del diálogo que se generó en DIARIO HUARPE tuvo como protagonistas a líderes de la economía popular, la parte académica y representantes sindicales. Participaron Laura Vera, de Amas de Casa del País en San Juan; Mauro Godoy, de Movimiento Barrios de Pie; Carlos Sánchez, de Movimiento Unidad Popular; Sebastián López, de la CGT; Jesús Granado y Jorge Ortiz, de Suteryh y Laura Garcés, secretaria de Extensión Universitaria de la UNSJ.

Laura Garcés, secretaria de Extensión Universitaria de la UNSJ

En relación con el tema del trabajo, voy a disentir un poco con el panel anterior. En el mundo, durante las últimas décadas, no se pueden sostener los niveles de empleo. Aquellas sociedades que se organizaron en torno a la industrialización y el Estado de bienestar dejaron de ser protagónicas. El modelo del capitalismo desde hace algunas décadas es profundamente financiero y altamente especulativo que no genera empleo. Entonces los problemas de empleo no son de Argentina o de San Juan, sino de todas las sociedades contemporáneas.

Por otro lado, los problemas de distribución o concentración de las riquezas. Tenemos una América latina cuyo 10% de la población concentra el 75% de las riquezas. Esos dos problemas sociales y estructurales tienen que ver con el sistema que se conformó, entonces ¿es posible seguir pensando en el empleo como la única fuente de ingresos? En la Argentina tenemos 40% de la población en situación de informalidad, por eso tenemos que preguntarnos esto. No quiere decir que el nivel de empleo no sea pueda mejorar, pero sabemos que no va a haber trabajo para todas las personas. ¿Cómo sostenemos el nivel de ingresos? Con la idea del ingreso universal, como lo propone el papa Francisco, pero nosotros decimos que debe ser para toda la ciudadanía. Sería un piso desde el cual las personas sumarían ingresos por empleo, por trabajo informal o por lo que fuere. Ese ingreso universal debe sostenerse con impuestos progresivos a las grandes riquezas. Porque la forma de redistribuir ingresos no puede ser a través de los planes sociales, sino del sistema tributario progresivo que es a lo que Argentina debería ir.

Por último, decir que las personas que reciben planes sociales trabajan. No tienen empleo, pero trabajan. Un concepto que en el mundo hoy se discute es el de trabajo en sentido ampliado. El trabajo de cuidados es un trabajo que sostiene a la sociedad, se notó durante la pandemia. Si no hubiera existido el trabajo de cuidados, el mundo no se hubiera podido encerrar.

Sebastián López, CGT

Desde la CGT vemos que la situación del empleo es mundial y viene de un montón de factores. Tampoco un solo sector tiene la responsabilidad de solucionarlo. Me parece que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. La pandemia, la deuda externa y lo que pasó en el mundo afectó al empleo en Argentina.

En San Juan tuvimos una mejor situación en un principio, así que trabajamos mucho en el Acuerdo San Juan donde desde la CGT llevamos propuestas para la contratación de mano de obra local y con las nuevas formas de trabajo a través de las tecnologías. Me parece que el sindicalismo trabaja para que las personas tengan derechos laborales cada vez más.

Hace poco firmamos un convenio para poner a disposición una serie de capacitaciones en oficios que, en el futuro, serán nuevos puestos de trabajo. No depende sólo de nosotros, es un trabajo en conjunto como sociedad.

Laura Vera, Amas de Casa del País en San Juan

Para muchos el trabajo genuino es solamente la formalidad. Nosotros, desde la economía social, entendemos que el trabajo es la amplitud de lo que la palabra implica como tareas de cuidado, tareas solidarias. No es sólo estar blanqueados en una empresa. Hay cuestiones que hoy parecen una utopía si las miramos y analizamos, pero con pequeños pasos se pueden ir transformando en realidades.

La economía social debería cumplir un papel central para modificar las realidades que vivimos los argentinos. De acuerdo con los informes del Indec, hoy tenemos porcentajes elevadísimos de pobreza e indigencia, eso es grave porque estamos hablando de que las familias no pueden acceder a la canasta básica alimentaria. Esto tiene que ver con el trabajo también, cada labor que efectuamos día a día debe ser bien remunerado y reconocido.

Si no reconocemos las personas que cobran planes sociales también son trabajadoras que han tenido menos oportunidades que otras por distintas circunstancias, entonces nunca vamos a avanzar para darles verdaderas oportunidades de empleo.

Mauro Godoy, Movimiento Barrios de Pie

A partir de los últimos años se aumentaron las distancias entre el país que queremos y el que tenemos. Yo creo que una virtud de los movimientos de la economía social es que nos encontramos en el Acuerdo San Juan, pero a partir de ahí no nos dimos a la discusión de estos temas.

Se hacía referencia a las palabras del papa Francisco y lejos de querer hacernos más o menos optimistas, él quiere que haya una consciencia común y que entendamos que el problema del empleo es central de todos. Nosotros trabajamos con muchos compañeros que no nacieron con un plan social, sino que tuvieron un trabajo y lo perdieron. Así que me parece que estos planes son importantes para la contención, porque a nadie escapa que muchos puestos trabajo quedarán obsoletos con las nuevas tecnologías. Por eso proponemos nuevas mesas de diálogo para ponernos a discutir estos problemas que son centrales en nuestro país.

Necesitamos que en cada municipio exista una Secretaría de la Economía Social para organizarnos. Muchos compañeros producen bienes y servicios para el sector público como para el privado, eso es trabajo.

Jesús Granado, Suteryh

Nosotros, como encargados de edificios, hace 20 años que venimos dictando cursos de capacitación para integrar a los diferentes trabajadores. En San Juan pensamos en salidas laborales cortas, tenemos casi 700 egresados en cursos como instalación de aire acondicionado, plomería, electricidad, seguridad e higiene.

Este año hicimos convenios con la Secretaría de Ciencia y Técnica y así ampliamos el cupo de personas de entre 18 y 65 años. Nuestra intención es que esas personas que no tienen acceso a la economía formal, puedan insertarse con profesiones que son básicas. Es cierto que vienen nuevas tecnologías, pero siempre se van a necesitar estos oficios. Nosotros pensamos en una proyección a corto plazo porque necesitamos que mucha gente tenga más empleo.

Carlos Sánchez, Movimiento Unidad Popular

Nosotros nos preguntamos qué es el empleo. Una parte de la sociedad viene estigmatizando los planes sociales, pero nosotros consideramos que quienes cobran este dinero deben generar una contraprestación que el Estado nos pide. Por ahí cuando un sector apunta contra quienes cobran planes, lo que tratan de hacer es generar una diferencia diciendo que esto es mantener a vagos.

Es importante cambiar este pensamiento, las formas de trabajo se han modificado y seguirá pasando. En muchas fincas ya hay cosechadoras automáticas que le han quitado el trabajo a la gente. Por eso proponemos que haya mejores sueldos en los empleos para que quienes tienen programas sociales puedan pasar a estar en blanco.

Nos llama la atención algunos discursos de odio contra quienes tienen estos derechos, llamándonos planeros o vagos. Sin dudas, hay que hacer un debate fuerte para cambiar esta visión e incentivar a ampliar la economía social.