El trigo volvió a concentrar la mayor parte de los negocios en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El trigo volvió a acaparar el centro de la escena en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y concentró la mayor cantidad de operaciones con subas en sus precios, informó la entidad bursátil local.



De esta manera, el trigo disponible con descarga hasta el 8 de noviembre se ubicó en US$ 175 la tonelada.



Para la descarga en noviembre, el mejor valor abierto fue de US$ 170 y para diciembre fue de US$ 172.



En cuanto al trigo con descarga en 2020, segmento en el cual se produjo el mayor movimiento comercial, el mejor precio de compra para la descarga en enero fue de US$ 175; febrero, US$ 180; y marzo, US$ 185.



En cuanto a la soja, el valor ofrecido por las fábricas por soja con descarga fue de US$ 242 o $ 14.250 la tonelada, mientras que por soja calidad cámara, el valor ofrecido se ubicó en los US$ 245.



Por la soja de campaña 2019/20, no tuvimos valor abierto por el lado de las fábricas, pero por la soja condición cámara, se ofrecieron abiertamente US$ 240 la tonelada para la descarga en abril y mayo de 2020, mientras que con descarga en junio y julio, les negociaciones cerraron en US$ 243.



El valor ofrecido por el maíz con descarga inmediata fue de US$ 134 y US$ 135 por el cereal condición contractual sin descarga.



El mejor valor para la descarga en noviembre se mantuvo en los US$ 135; diciembre, US$ 145; y enero y febrero, US$ 147.



En relación al maíz de campaña 2019/20, el mejor valor abierto ofrecido para la descarga en los meses de marzo, abril y mayo fue de US$ 140 la tonelada.



En cuanto al maíz de segunda, el precio ofrecido abiertamente para la descarga en junio y julio fue de US$ 135; agosto, US$ 133; y septiembre, US$ 131.



Por último, el girasol cerró estable a US$ 240 la tonelada.